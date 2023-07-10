مصدر من الأهلي لـ في الجول: ندرس طلب تسليم درع الدوري في مباراة القمة

كشف مصدر من النادي الأهلي عن إمكانية إقامة مراسم التتويج وتسليم درع الدوري على هامش مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ندرس التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة بتسليم درع الدوري في مباراة القمة".

وأضاف "هذا حقنا بعد حسم اللقب. نريد الاحتفال مع الجماهير في استاد القاهرة".

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم الجاري 2022-2023 بعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وفاز الأهلي بلقب الدوري للمرة رقم 43 في تاريخه، واستعاد الدرع بعد غياب في الموسمين الماضيين والذي توج بهما الزمالك.

وبعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا توقف رصيده عند النقطة 67 في المركز الثاني بجدول الترتيب ويتبقى له مباراتين فقط.

بينما يتربع الأهلي على القمة برصيد 75 نقطة ولا يزال يتبقى له 5 مباريات وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة ضد الزمالك يوم الخميس المقبل، وبعدها سيتبقى له 4 مباريات وهي المصري وبيراميدز وحرس الحدود والمقاولون العرب.