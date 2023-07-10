سيناريوهات صراع البقاء - أسوان والمحلة والداخلية.. ولماذا أفلت من يبتعد بفارق 3 نقاط فقط

تطورات هامة شهدتها 4 مباريات في الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، قلصت فرق صراع البقاء من 7 إلى 3.

فاز الإسماعيلي على الداخلية 1-0 لينجو الأول ويبقى الثاني أمام النيران، فيما تعادل البنك الأهلي مع المحلة سلبيا ليفلت الأول ويلقى الثاني نفس المصير.

وفاز طلائع الجيش على أسوان 1-0 لينجو هو أيضا ويترك الفريق الجنوبي لمصارعة الهبوط في الجولة الأخيرة، بينما أفلت سيراميكا كليوباترا بفوز على بيراميدز حسم في طريقه لقب الدوري لصالح الأهلي.

ترتيب صراع البقاء في الدوري المصري:

10- سيراميكا كليوباترا: 37 نقطة (خارج الصراع)

11- الإسماعيلي: 37 نقطة (خارج الصراع)

12- البنك الأهلي: 36 نقطة (خارج الصراع)

13- سموحة: 36 نقطة (لعب مباراة أقل - خارج الصراع)

14- طلائع الجيش: 36 نقطة (خارج الصراع)

15- أسوان: 33 نقطة

16- غزل المحلة: 33 نقطة

17- الداخلية: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)

لماذا أفلت كل من يعلو أسوان والمحلة بـ 3 نقاط فقط؟

سموحة خارج المعادلة لأنه متفوق في المواجهات المباشرة على غزل المحلة، وبالتالي لا يمكنه التراجع لأكثر من المركز الخامس عشر.

طلائع الجيش والبنك الأهلي يتفوقان على أسوان في المواجهات المباشرة، ويتساويان في الأمر ذاته مع غزل المحلة، وبالتالي لا يمكنهما التراجع لأكثر من المركز الخامس عشر أيضا.

المباريات المتبقية لكل الأطراف:

15- أسوان: الداخلية

16- الداخلية: أسوان

17- غزل المحلة: حرس الحدود

مباراتي الحسم:

الجولة 34:

أسوان × الداخلية

حرس الحدود × غزل المحلة

سيناريوهات الجولة الأخيرة

الداخلية لا يملك بديلا عن الفوز الذي لا يضمن بقاءه في حد ذاته، حيث يحتاج لعدم فوز المحلة على حرس الحدود.

أسوان يكفيه التعادل مع الداخلية في حالة واحدة فقط، وهي خسارة المحلة أمام حرس الحدود.

أما المحلة فببساطة يحتاج إلى الفوز مع عدم فوز أسوان على الداخلية.

في حال فوز أسوان والمحلة معا، ونظرا لتساويهما في المواجهات المباشرة سيكون الحكم لفارق الأهداف.

أسوان سجل 29 هدفا وتلقى 41 (-12)، بينما سجل المحلة 25 هدفا وتلقى 45 (-20). من المستحيل عمليا تعويض فارق كهذا في مباراة واحدة، وبالتالي فوز الثنائي معا سيبقي على أسوان، ويرسل المحلة إلى الدرجة الأقل.

موقف المواجهات المباشرة (كل فريق موضح له مواجهاته مع الفرق التي يفصل بينه وبينها 3 نقاط أو أقل فقط):

غزل المحلة

يتساوى مع الداخلية (فاز كل منهما 2-1)

يتساوى مع أسوان (فاز 1-0 وخسر 2-1)

يتساوى مع طلائع الجيش (فاز 3-2 وخسر 1-0).

يتساوى مع البنك الأهلي (تعادلا 2-2 و0-0)

الداخلية

يتساوى مع غزل المحلة (فاز كل منهما 2-1)

لم تُحسم بعد مع أسوان (خسر ذهابا 2-1)

أسوان

يتساوى مع غزل المحلة (خسر 1-0 وفاز 2-1)

لم تُحسم بعد مع الداخلية (فاز ذهابا 2-1)

يخسرها أمام طلائع الجيش (تعادلا 2-2 وخسر 1-0)

يخسرها أمام البنك الأهلي (خسر 2-1 وتعادلا 1-1)