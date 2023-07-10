سيناريوهات صراع البقاء - أسوان والمحلة والداخلية ليسوا وحدهم.. احتمال يقود لدورة خماسية

تطورات هامة شهدتها 4 مباريات في الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، قلصت فرق "بؤرة الصراع الرئيسية" من 7 إلى 3.

فاز الإسماعيلي على الداخلية 1-0 لينجو الأول ويبقى الثاني أمام النيران، فيما تعادل البنك الأهلي مع المحلة سلبيا.

وفاز طلائع الجيش على أسوان 1-0 ليبتعد مؤقتا ويترك الفريق الجنوبي لمصارعة الهبوط في الجولة الأخيرة، بينما أفلت سيراميكا كليوباترا رسميا بفوز على بيراميدز حسم في طريقه لقب الدوري لصالح الأهلي.

ترتيب صراع البقاء في الدوري المصري:

10- سيراميكا كليوباترا: 37 نقطة (خارج الصراع)

11- الإسماعيلي: 37 نقطة (خارج الصراع)

12- البنك الأهلي: 36 نقطة

13- سموحة: 36 نقطة (لعب مباراة أقل)

14- طلائع الجيش: 36 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- غزل المحلة: 33 نقطة

17- الداخلية: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)

عمليا

سموحة خارج المعادلة لأنه متفوق في المواجهات المباشرة على غزل المحلة، وبالتالي لا يمكنه التراجع لأكثر من المركز الخامس عشر.

طلائع الجيش والبنك الأهلي يتفوقان على أسوان في المواجهات المباشرة، ويتساويان في الأمر ذاته مع غزل المحلة، وبالتالي لا يمكنهما التراجع لأكثر من المركز الخامس عشر أيضا.

ولكن.. هذا ليس كل شيء

أي فريق ممن يملكون 36 نقطة (سموحة - البنك الأهلي - طلائع الجيش) معرض للعودة إلى المعترك مرة أخرى في حال فوز أسوان والمحلة معا في الجولة الأخيرة، الذي يعني بدوره هبوط الداخلية وبقاء مقعد خطر وحيد.

ولكن ماذا سيحدث إن كان فريقا واحدا من الثلاثة يتساوى مع أسوان والمحلة؟ وماذا سيحدث إن كانوا فريقين أو الثلاثة جميعا؟

لنبدأ أولا باحتمالات الثلاثي الرئيسي المهدد (أسوان - المحلة - الداخلية) قبل النظر إلى من قد يأتي من الأعلى..

مباراتي الحسم (الثلاثي الرئيسي المهدد):

أسوان × الداخلية

حرس الحدود × غزل المحلة

سيناريوهات الجولة الأخيرة (الثلاثي الرئيسي المهدد)

الداخلية لا يملك بديلا عن الفوز الذي لا يضمن بقاءه في حد ذاته، حيث يحتاج لعدم فوز المحلة على حرس الحدود.

أسوان يكفيه التعادل مع الداخلية في حالة واحدة فقط، وهي خسارة المحلة أمام حرس الحدود.

أما المحلة فببساطة يحتاج إلى الفوز مع عدم فوز أسوان على الداخلية.

في حال فوز أسوان والمحلة معا، ونظرا لتساويهما في المواجهات المباشرة سيكون الحكم لفارق الأهداف.

أسوان سجل 29 هدفا وتلقى 41 (-12)، بينما سجل المحلة 25 هدفا وتلقى 45 (-20). من المستحيل عمليا تعويض فارق كهذا في مباراة واحدة، وبالتالي فوز الثنائي معا سيبقي على أسوان، ويرسل المحلة إلى الدرجة الأقل.

ماذا لو وصل أسوان والمحلة معا إلى 36 نقطة.. وتجمد رصيد أي من الثلاثي الذي يسبقهم عند الرقم ذاته؟

تنويه هام: شرط تفعيل هذا الاحتمال من البداية هو فوز أسوان والمحلة معا، إذا فاز أحدهما وتعثر الآخر، سيهبط المتعثر وينجو الفائز، ولن يضطر البنك أو الطلائع أو سموحة للاشتباك مع هذه الاحتمالية.

الشرط الثاني بطبيعة الحال هو خسارة طلائع الجيش لمباراته الأخيرة، أو خسارة البنك الأهلي لمباراته الأخيرة، أو خسارة سموحة لمباراتيه المتبقيتين، أو 2 مما سبق، أو جميع ما سبق.

أولا لنتعرف على موقف المواجهات المباشرة للفرق المتصارعة..

موقف المواجهات المباشرة حتى الآن:

البنك الأهلي

يتساوى مع سموحة (تعادلا 1-1 و2-2)

يتفوق على طلائع الجيش (خسر 1-0 وفاز 2-0)

يتفوق على أسوان (فاز 2-1 وتعادلا 1-1)

يتساوى مع غزل المحلة (تعادلا 2-2 و0-0)

سموحة

يتساوى مع البنك الأهلي (تعادلا 1-1 و2-2)

يخسرها أمام طلائع الجيش (فاز 2-1 وخسر 2-0)

يخسرها أمام أسوان (خسر 2-1 وتعادلا 1-1)

يتفوق على غزل المحلة (تعادلا 0-0 وفاز 2-0)

طلائع الجيش

يخسرها أمام البنك الأهلي (فاز 1-0 وخسر 2-0)

يتفوق على سموحة (خسر 2-1 وفاز 2-0)

يتفوق على أسوان (تعادلا 2-2 وفاز 1-0)

يتساوى مع غزل المحلة (خسر 3-2 وفاز 1-0).

أسوان

يخسرها أمام البنك الأهلي (خسر 2-1 وتعادلا 1-1)

يتفوق على سموحة (فاز 2-1 وتعادلا 1-1)

يخسرها أمام طلائع الجيش (تعادلا 2-2 وخسر 1-0)

يتساوى مع غزل المحلة (خسر 1-0 وفاز 2-1)

غزل المحلة

يتساوى مع البنك الأهلي (تعادلا 2-2 و0-0)

يخسرها أمام سموحة (تعادلا 0-0 وخسر 2-0)

يتساوى مع طلائع الجيش (فاز 3-2 وخسر 1-0).

يتساوى مع أسوان (فاز 1-0 وخسر 2-1)

ماذا يعني ذلك؟

الخيارات التالية هي:

1- جدول ثلاثي إن تجمد رصيد فريق واحد من (الجيش - سموحة - البنك) عند 36 نقطة

2- جدول رباعي إن تجمد رصيد فريقين من نفس الثلاثي عند 36 نقطة

3- جدول خماسي إن تجمد رصيدهم جميعا عند 36 نقطة.

في جميع الأحوال، دائما سنصطحب معنا مواجهات أسوان والمحلة المباشرة، وقد فاز كل منهما بواحدة، أي أنهما يأتيان بـ 3 نقاط لكل منهما قبل احتساب نتائج الطرف الجديد، أو الأطراف الجديدة.

احتمالات الجدول الثلاثي

طلائع الجيش

الجيش يتفوق على أسوان (تعادلا 2-2 وفاز 1-0)، ويتساوى مع غزل المحلة (خسر 3-2 وفاز 1-0)، وبالتالي سيملك 7 نقاط.

أسوان سينال نقطة إضافية، والمحلة سينال 3 نقاط إضافية، وبالتالي سيكون الترتيب:

1- طلائع الجيش: 7 نقاط

2- غزل المحلة: 6 نقاط

3- أسوان: 3 نقاط

*يبقى طلائع الجيش وغزل المحلة، ويهبط أسوان في هذه الحالة.

*طلائع الجيش غير مهدد بالهبوط في حالة التساوي الثلاثي.

سموحة

سموحة يفقد الأفضلية أمام أسوان (خسر 2-1 وتعادلا 1-1) ويتفوق على غزل المحلة (تعادلا 0-0 وفاز 2-0)، وبالتالي سيملك 5 نقاط.

أسوان سينال 4 نقاط إضافية، والمحلة سيحصل على نقطة وحيدة، ليصبح الترتيب:

1- أسوان: 7 نقاط

2- سموحة: 5 نقاط

3- غزل المحلة: 4 نقاط

*يبقى أسوان وسموحة، ويهبط غزل المحلة في هذه الحالة

*سموحة غير مهدد في حالة التساوي الثلاثي

البنك الأهلي

البنك يتفوق على أسوان (فاز 2-1 وتعادلا 1-1)، ويتساوى مع غزل المحلة (تعادلا 2-2 و0-0)، وسيكتسب 6 نقاط في هذا المعترك.

أسوان سيحصل على نقطة إضافية، وغزل المحلة سيحصل على نقطتين، ليصبح الترتيب:

1- البنك الأهلي: 6 نقاط

2- غزل المحلة: 5 نقاط

3- أسوان: 4 نقاط.

*يبقى البنك والمحلة، ويهبط أسوان في هذه الحالة.

*البنك الأهلي غير مهدد في حالة التساوي الثلاثي.

بكلمات أخرى، التساوي الثلاثي بين الطرفين الرئيسيين (غزل المحلة - أسوان) وأي طرف واحد فقط من ثلاثي الـ 36 نقطة (الجيش - سموحة - البنك)، يعني عدم دخول أي منهم لهذا المعترك، ولن يشكل فارقا سوى في تحديد هوية الهابط الثالث بين أسوان والمحلة.