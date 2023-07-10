خطأ الوردي وإنقاذ الشحات.. 5 لقطات لا تُنسي في تتويجات كولر مع الأهلي

حصد السويسري مارسيل كولر لقبه الخامس مع الأهلي بعدما قاد الفريق الأحمر للتتويج بلقب الدوري المصري واستعادته بعد موسمين من الغياب.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

البداية كانت بالسوبر المصري عن الموسم قبل الماضي 2020-2021 والذي أقيم بداية الموسم الجاري في الإمارات ضد الزمالك.

ثم التتويج بلقب كأس مصر للموسم الماضي أيضا بالفوز على بيراميدز، والسوبر المصري للموسم الماضي 2021-2022 ضد بيراميدز أيضا.

بعدها كان التتويج الأهم والأبرز في موسم الأهلي بالفوز بدوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وأخيرا استعادة لقب الدوري الغائب عن الأهلي منذ موسمين.

وإليكم أبرز لقطة لفريق الأهلي في كل بطولة والتي ساهمت في تتويجه بهذا اللقب.

خطأ الوردي

كانت أولى بطولات الأهلي هذا الموسم مع مارسيل كولر وفاز فيها على الزمالك بهدفين دون رد للبرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد.

وتعد اللقطة الأهم في المباراة هي خطأ المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الزمالك السابق عندما قطع منه سافيو الكرة ووضعها في الشباك البيضاء.

الهدف الذي ساهم بشكل كبير في فوز الأهلي بالمباراة واللقب.

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إنقاذ حسين الشحات

اللقب الثاني للأهلي في الموسم كان الفوز بكأس مصر للموسم الماضي ضد بيراميدز بنتيجة 2-1 بعد مباراة امتدت للوقت الإضافي.

الأهلي وقتها تأخر بهدف ثم سجل كهربا التعادل، وقبل أن تذهب المباراة للوقت الإضافي كاد بيراميدز أن يسجل الهدف الثاني إلا أن حسين الشحات تألق وأنقذ الكرة من على خط المرمى.

وكرر الشحات الأمر ذاته مرة ثانية في الوقت الإضافي وأنقذ هدفا مؤكدا من على خط المرمى.

ليفوز الأهلي بهدف حمدي فتحي ويتوج بلقب كأس مصر.

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تبديل كهربا

اللقب الثالث للأهلي مع كولر هذا الموسم كان السوبر المصري ضد بيراميدز في الإمارات بهدف دون رد سجله علي معلول من ركلة جزاء.

واستمرت المباراة بالتعادل السلبي إلى أن شارك كهربا كبديل وفي الوقت الإضافي نجح في الحصول على ركلة جزاء في الوقت الإضافي.

ليسجل منها معلول هدف الفوز ويكون تبديل كهربا هو اللقطة الأهم في المباراة والتي قادت لتتويج الأهلي باللقب.

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الأهلي يتقدم



معلول يسدد ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الشناوي



#كأس_السوبر_المصري #الأهلي_بيراميدز pic.twitter.com/4c07Iertwu — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 5, 2023

إهدار أطهر الطاهر

اللقطة الأهم للأهلي في الموسم بشكل عام وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل خاص عندما أهدر الهلال السوداني ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة أمام صنداونز الجنوب إفريقيا.

وإذا سجل أطهر الطاهر ركلة الجزاء لتأهل الهلال إلى دور الثمانية وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من المجموعات.

لكن بعد إهدار الركلة فاز الأهلي على الهلال في المباراة الأخيرة وتأهل واستمر في التقدم حتى الفوز باللقب.

لدغة كهربا وشريف المخيف

أخيرا اللقطة الأهم في مشوار الأهلي في الدوري كانت الفوز على الزمالك في لقاء الدور الأول بثلاثية.

وبعد هذا الفوز وسع الأهلي فارق النقاط مع الزمالك وباقي الفرق واتخذ خطوات كثيرة نحو التتويج بلقب الدوري.

وجاءت ثلاثية الأهلي أمام الزمالك بهدف برأس كهربا في ثاني مباراة له بعد العودة من الإيقاف، وهدفين بأقدام محمد شريف.