بأقدام أهلاوية.. سيراميكا كليوباترا يهزم بيراميدز ويهدي الأهلي لقب الدوري

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 22:23

كتب : عمرو عبد المنعم

سيراميكا كليوباترا - بيراميدز

فاز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 31 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد المقاولون العرب.

وبهذا الفوز أهدى سيراميكا كليوباترا الأهلي لقب الدوري المصري بعدما تعطل بيراميدز بالخسارة.

وبعد خسارة بيراميدز من سيراميكا كليوباترا توقف رصيده عند النقطة 67 في المركز الثاني بجدول الترتيب ويتبقى له مباراتين فقط.

بينما يتربع الأهلي على القمة برصيد 75 نقطة ولا يزال يتبقى له 5 مباريات وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 37 وارتقى إلى المركز العاشر بجدول الترتيب.

تقدم بيراميدز في الدقيقة 34 عن طريق كريم حافظ من ركلة حرة مباشرة نفذها ببراعة.

ثم سجل صامويل أمادي هدف تعادل سيراميكا في الدقيقة 38 لكن الحكم ألغاه بسبب لمسة يد على ميدو جابر.

قبل أن يعود سيراميكا ويسجل التعادل في الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة بالقدم اليسرى من صلاح محسن المعار من الأهلي.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات بيراميدز لتسجيل هدف الفوز، بينما شكلت هجمات سيراميكا المرتدة خطورة على مرمى أحمد الشناوي.

وكاد ميدو جابر أن يسجل هدف فوز سيراميكا بعدما تلقى عرضية أرضية سددها نحو المرمى لكن الدفاع أبعدها في الوقت المناسب لتصل له مرة أخرى ويتابعها بتسديدة جوار القائم.

وعندما استعد الجميع لنهاية المباراة بالتعادل نجح صلاح محسن في تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 83 وقاد سيراميكا للانتصار بعدما حول عرضية أرضية من محمد شكري إلى شباك أحمد الشناوي مستغلا خطأ مشترك بين علي جبر وأحمد سامي في إبعاد الكرة.

لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز وتتويج الأهلي بلقب الدوري.

الأهلي سيراميكا كليوباترا بيراميدز صلاح محسن
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