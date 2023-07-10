التشكيل - سمير وطارق على طرفي طلائع الجيش.. وكاموني يقود هجوم أسوان
الإثنين، 10 يوليه 2023 - 19:57
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش، وأيمن الرمادي مدرب أسوان، عن تشكيلي الفريقين في لقاء الجولة 33 المؤثر في صراع البقاء بالدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:
حراسة المرمى: عمر رضوان
خط الدفاع: أحمد عبد الرحمن - محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور - أحمد متعب
خط الوسط: فريد شوقي - عربي بدر
أمامهما: كريم طارق - يحيى حامد - أحمد سمير
خط الهجوم: بول جوليوس
وجاء تشكيل أسوان كالتالي:
حراسة المرمى: خالد وليد
خط الدفاع: ميدو مصطفى - محمد عطوة - أحمد فتحي كاستيلو - علي فتحي
خط الوسط: عماد فتحي - رافاييل إياجوا
أمامهما: محمد حمدي زكي - محمد ناجي جدو - أحمد خالد
خط الهجوم: ديلسون كاموني
وإليكم ترتيب صراع البقاء في الدوري المصري:
11- البنك الأهلي: 35 نقطة
12- سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة
13- الإسماعيلي: 34 نقطة
14- طلائع الجيش: 33 نقطة
15- أسوان: 33 نقطة
16- الداخلية: 32 نقطة
17- غزل المحلة: 32 نقطة
18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)
المباريات المتبقية لكل الأطراف:
11- البنك الأهلي: غزل المحلة - فيوتشر
12- سيراميكا كليوباترا: بيراميدز - إنبي
13- الإسماعيلي: الداخلية - الاتحاد السكندري
14- طلائع الجيش: أسوان - بيراميدز
15- أسوان: طلائع الجيش - الداخلية
16- الداخلية: الإسماعيلي - أسوان
17- غزل المحلة: البنك الأهلي - حرس الحدود
المواجهات المباشرة بين الفرق المتصارعة:
الجولة 33:
البنك الأهلي × غزل المحلة
الإسماعيلي × الداخلية
طلائع الجيش × أسوان
الجولة 34:
أسوان × الداخلية
موقف المواجهات المباشرة حتى الآن:
أسوان
يتساوى مع غزل المحلة (خسر 1-0 وفاز 2-1)
لم تُحسم بعد مع الداخلية (فاز ذهابا 2-1)
لم تُحسم بعد مع طلائع الجيش (تعادلا 2-2)
يتساوى مع الإسماعيلي (تعادلا 0-0 و1-1)
يخسرها أمام سيراميكا كليوباترا (خسر 3-2 وتعادلا 1-1)
يخسرها أمام البنك الأهلي (خسر 2-1 وتعادلا 1-1)
طلائع الجيش
يتساوى مع غزل المحلة (خسر 3-2 وفاز 1-0).
يخسرها أمام الداخلية (خسر 1-0 وتعادلا 0-0)
لم تُحسم بعد مع أسوان (تعادلا 2-2)
يتفوق على الإسماعيلي (تعادلا 1-1 وفاز 1-0)
يتساوى مع سيراميكا (تعادلا 0-0 في المباراتين)
يخسرها أمام البنك الأهلي (فاز 1-0 وخسر 2-0)