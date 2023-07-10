التشكيل - الإسماعيلي بدون باهر المحمدي.. وفكري ورشيد في هجوم الداخلية

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 19:30

كتب : أحمد الخولي

الإسماعيلي - بيراميدز - عبد الرحمن مجدي

أعلن علاء عبد العال مدرب الداخلية، وحمزة الجمل مدرب الإسماعيلي، عن تشكيلي فريقيهما لخوض مباراة الجولة 33 الحاسمة في مسار صراع البقاء.

ويغيب باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

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حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: ألان كيمبادي - كمال أبو الفتوح - أحمد عبد الرسول - كريم يحيى

خط الوسط: عبد العزيز سيد - علي الزهدي

أمامهما: محمود طلعت - سمير فكري - عبد الرحمن بانوبي

خط الهجوم: رشيد أحمد

أما تشكيل الإسماعيلية فأتى كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عصام صبحي - محمد هاشم - محمد نصر - محمد دسوقي

خط الوسط: سيرجي أكا - عماد حمدي - أحمد مدبولي

خط الهجوم: ياو أنور - محمد الشامي - عبد الرحمن مجدي

وإليكم ترتيب صراع البقاء في الدوري المصري:

11- البنك الأهلي: 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة

13- الإسماعيلي: 34 نقطة

14- طلائع الجيش: 33 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- الداخلية: 32 نقطة

17- غزل المحلة: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)

المباريات المتبقية لكل الأطراف:

11- البنك الأهلي: غزل المحلة - فيوتشر

12- سيراميكا كليوباترا: بيراميدز - إنبي

13- الإسماعيلي: الداخلية - الاتحاد السكندري

14- طلائع الجيش: أسوان - بيراميدز

15- أسوان: طلائع الجيش - الداخلية

16- الداخلية: الإسماعيلي - أسوان

17- غزل المحلة: البنك الأهلي - حرس الحدود

المواجهات المباشرة بين الفرق المتصارعة:

الجولة 33:

البنك الأهلي × غزل المحلة

الإسماعيلي × الداخلية

طلائع الجيش × أسوان

الجولة 34:

أسوان × الداخلية

موقف المواجهات المباشرة حتى الآن:

الداخلية

يتساوى مع غزل المحلة (فاز كل منهما 2-1)

لم تُحسم بعد مع أسوان (خسر ذهابا 2-1)

يتفوق على طلائع الجيش (فاز 1-0 وتعادلا 0-0)

لم تُحسم بعد مع الإسماعيلي (خسر ذهابا 3-1)

يتساوى مع سيراميكا (تعادلا 0-0 في المباراتين)

يخسرها أمام البنك الأهلي (تعادلا 3-3 وخسر 3-1)

الإسماعيلي

يخسرها أمام المحلة (خسر 2-1 وتعادلا 1-1)

لم تُحسم بعد مع الداخلية (فاز ذهابا 3-1)

يتساوى مع أسوان (تعادلا 0-0 و1-1)

يخسرها أمام طلائع الجيش (تعادلا 1-1 وخسر 1-0)

يتساوى مع سيراميكا (تعادلا 1-1 في المباراتين)

يخسرها أمام البنك الأهلي (تعادلا 0-0 وخسر 2-0)

الإسماعيلي الدوري المصري الداخلية
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