تشكيل المحلة - عاطف من المنتخب الأولمبي إلى مقاعد البدلاء أمام البنك الأهلي

أعلن خالد عيد مدرب غزل المحلة عن تشكيل فريقه لخوض المواجهة المصيرية أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وعاد عبد الرحمن عاطف مهاجم المنتخب الأولمبي إلى صفوف المحلة، ويتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: السيد الشبراوي - معاذ الحناوي - مصطفى العش - إيهاب سمير

خط الوسط: أحمد النادري - حميد ماو

أمامهما: أحمد الشيخ - محمد جابر - جابرييل أوروك

خط الهجوم: تشارلز باسي

البدلاء: محمود الحضري - محمود علاء - كريم مصطفى - محمد بازوكا - إبراهيم عايش - هاني عادل - عبد الرحمن عاطف - عاطف الحكيم

وإليكم ترتيب صراع البقاء في الدوري المصري:

11- البنك الأهلي: 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة

13- الإسماعيلي: 34 نقطة

14- طلائع الجيش: 33 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- الداخلية: 32 نقطة

17- غزل المحلة: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)

المباريات المتبقية لكل الأطراف:

11- البنك الأهلي: غزل المحلة - فيوتشر

12- سيراميكا كليوباترا: بيراميدز - إنبي

13- الإسماعيلي: الداخلية - الاتحاد السكندري

14- طلائع الجيش: أسوان - بيراميدز

15- أسوان: طلائع الجيش - الداخلية

16- الداخلية: الإسماعيلي - أسوان

17- غزل المحلة: البنك الأهلي - حرس الحدود

المواجهات المباشرة بين الفرق المتصارعة:

الجولة 33:

البنك الأهلي × غزل المحلة

الإسماعيلي × الداخلية

طلائع الجيش × أسوان

الجولة 34:

أسوان × الداخلية

موقف المواجهات المباشرة حتى الآن:

غزل المحلة

يتساوى مع الداخلية (فاز كل منهما 2-1)

يتساوى مع أسوان (فاز 1-0 وخسر 2-1)

يتساوى مع طلائع الجيش (فاز 3-2 وخسر 1-0).

يتفوق على الإسماعيلي (فاز 2-1 وتعادلا 1-1)

يخسرها أمام سيراميكا (خسر 3-0 وتعادلا 0-0)

لم تُحسم بعد مع البنك الأهلي، وتعادلا ذهابا 2-2.

البنك الأهلي

لم تُحسم بعد مع غزل المحلة (تعادلا ذهابا 2-2)

يتفوق على الداخلية (تعادلا 3-3 وفاز 3-1)

يتفوق على أسوان (فاز 2-1 وتعادلا 1-1)

يتفوق على طلائع الجيش (خسر 1-0 وفاز 2-0)

يتفوق على الإسماعيلي (تعادلا 0-0 وفاز 2-0)

يتفوق على سيراميكا (فاز 3-1 وخسر 2-1)