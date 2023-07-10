تقرير سعودي: الهلال يتفوق على يوفنتوس ويتفق على ضم سافيتش نجم لاتسيو
الإثنين، 10 يوليه 2023 - 18:16
كتب : FilGoal
اقترب نادي الهلال السعودي من ضم سيرجي سافيتش لاعب منتخب صربيا ولاتسيو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش
النادي : لاتسيو
وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن نادي الهلال أتفق مع لاتسيو على التعاقد مع سيرجي سافيتش.
ليتفوق على نادي يوفنتوس الإيطالي الذي كان يرغب في ضم قائد لاتسيو خلال الانتقالات الجارية.
سافيتش البالغ من العمر 28 عاما لعب الموسم الماضي مع لاتسيو 47 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 8 أهداف.
يأتي ذلك بعدما تعاقد الهلال مع كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي ومنتخب السنغال.
ومن قبله ضم روبن نيفيز صانع ألعاب ولفرهامبتون الإنجليزي ومنتخب البرتغال.
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