بيلد: روما يرغب في ضم سابيتزر

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 15:59

كتب : FilGoal

مارسيل سابيتزر - مانشستر يونايتد وإشبيلية

يهتم نادي روما بضم مارسيل سابيتزر لاعب بايرن ميونيخ هذا الصيف وفقا لجريدة بيلد.

ومن غير المرجح أن يبقى اللاعب النمساوي في صفوف بايرن ميونيخ الموسم المقبل، بعد فترة إعارة جيدة مع مانشستر يونايتد في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن سابيتزر جذب اهتمام بعض الأندية، ومنها روما الذي يسعى لضمه.

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ويبحث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما عن خيارات خط وسط بديلة لتعزيز فريقه للموسم المقبل ويعد سابيتزر مرشحا للانضمام لفريق العاصمة الإيطالية.

وتفيد التقارير أن بايرن قد وضع سعرا قدره 15 مليون يورو من أجل بيع النمساوي وهو نفس المبلغ الذي كلفه للنادي عند وصوله من لايبزيج في عام 2021.

في الموسم الماضي ، لعب مارسيل 24 مباراة مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات وسجل هدفًا واحدًا وصنع مثله.

ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى يونايتد في يناير حيث شارك في 18 مباراة مع الشياطين الحمر.

روما مارسيل سابيتزر بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد
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