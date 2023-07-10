شميد لـ في الجول: لم أتمم تعاقدي مع الزمالك بشكل رسمي.. ومستعد للبدء في أسرع وقت

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 14:07

كتب : عبد الرحمن فوزي

فريتز شميد

شدد فريتز شميد مدير تطوير قطاع ناشئين الزمالك المحتمل على عدم توقيعه لتولي منصبه الجديد بشكل رسمي بعد.

وقال شميد في تصريحات لـ FilGoal.com: "لم أتمم تعاقدي مع نادي الزمالك بشكل رسمي بعد. أنا في مرحلة التفاوض وآمل إتمام الاتفاق. متحمس جدا لتلك التجربة ومستعد للبدء في أسرع وقت"

الزمالك كان قد أعلن بالفعل عن تولي شميد منصبه الجديد.

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شميد هو مساعد كريستيان جروس –مدرب الزمالك الأسبق- حيث توج معه بلقب الدوري السويسري مع بازل 4 مرات ومثلها كأس سويسرا كما عمل معه في توتنام الإنجليزي أيضا.

كما تولى منصب المدير التقني لمنتخب ماليزيا ثم تولى تدريب منتخب نيوزيلندا الأول، وجاءت محطته الأخيرة في نادي كوتوكو رويالز الغاني.

وفي 2011 أطلق شميد كتابه الذي يحمل اسم "المنظور المنهجي للفوضى وعمليات التنظيم الذاتي في كرة القدم".

ويحتل الزمالك حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة.

وضمن الزمالك المشاركة ببطولة كأس الكونفدرالية في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك سيشكل فريق الأمل بقيادة أحمد رزق سيضم مواليد 2003 و2004 و2005 و2006، وهي الفئة التي بدأت بعض عناصرها في الظهور مع الفريق الأول مثل أحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد صلاح وعلي ياسر.

وتم توقيع عقود احترافية لجميع اللاعبين من مواليد 2003 لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى بعض مواليد 2005.

فريتز شميد الزمالك
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