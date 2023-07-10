الشرق الأوسط: شبكات تلفزيونية عالمية تنقل الدوري السعودي الموسم المقبل

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 13:33

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - كريستيانو رونالدو

أوضحت جريدة الشرق الأوسط أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين تجري مفاوضات ساخنة حاليا مع شبكات تلفزيونية أجنبية لبث المسابقة اعتبارا من الموسم الجديد.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم 11 أغسطس المقبل.

وأفاد التقرير بأن النقاشات الجارية مع القنوات التلفزيونية الأوروبية المتخصصة في الرياضة لم تصل إلى مرحلة اتفاق نهائي لكنها تسير وفق الخطط المرسومة من المسؤولين في الرابطة السعودية.

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وأضاف أن الإعلان الرسمي عن الأمر سيتم الكشف عنه قبل انطلاق الدوري السعودي بأسبوعين، وسط تسريبات بوجود شبكة سكاي سبورتس البريطانية ضمن الشبكات التي طلبت النقل التلفزيوني.

وأجرت رابطة الدوري السعودي محادثات مع شركة آي إم جي، المختصة بالنقل التلفزيوني لتأمين صفقات البث الدولية لنقل مجريات الدوري السعودي عالميا، حسب التقرير.

يذكر أن آي إم جي حصلت في يناير الماضي على حقوق تلفزيونية قصيرة الأجل للدوري السعودي في أنحاء العالم.

وذلك بعد أن أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب رفيع المستوى يتوجه إلى السعودية عندما انضم إلى النصر في يناير.

وخلال الصيف الجاري ضمت الأندية السعودية كل من كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفيليبي جوتا للاتحاد، روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي للهلال، وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمنيو للأهلي، ومارسيلو بروزوفيتش للنصر.

الدوري السعودي كريستيانو رونالدو كريم بنزيمة
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