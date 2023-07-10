طارق حامد مع بنزيمة وكانتي في بداية معسكر اتحاد جدة

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 12:53

كتب : FilGoal

طارق حامد أمام الاتفاق

انضم طارق حامد لاعب وسط اتحاد جدة يوم الاثنين إلى صفوف فريقه لأول مرة هذا الصيف تمهيدا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

وبدأت استعدادات اتحاد جدة للموسم الجديد في مقر النادي خلال اليومين الماضيين، قبل الانطلاق إلى معسكر مغلق في الطائف.

ولم يتواجد طارق حامد في أول أيام تجمع اللاعبين، قبل أن ينضم للفريق في مقر النادي قبل المغادرة إلى الطائف لبدء المعسكر.

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والتقى الدولي المصري بزملائه الجدد، كريم بنزيمة ونجولو كانتي وجواو فيليبي "جوتا"، حسبما نشرت حساب النادي على تويتر.

ويأتي ذلك وسط تكهنات برحيل طارق حامد عن بطل الدوري السعودي هذا الصيف.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية الأسبوع الماضي أن فريق اتحاد جدة سيخضع إلى الفحوصات الطبية الروتينية على دفعات، تمهيدًا لبدء تدريبات فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأوضح التقرير أن الفحوصات يخضع لها كل اللاعبين السعوديين بالفريق، و5 أجانب هم طارق حامد والبرازيليون مارسيلو جروهي ورومارينيو وإيجور كورونادو، والمغربي عبد الرزاق حمد الله.

لكن طارق حامد وعبد الرزاق حمد الله غابا عن الخضوع لهذه الفحوصات بقرار نونو سانتو مدرب الفريق الذي منحهما راحة إضافية، قبل أن ينضم المصري يوم الاثنين ويستمر غياب المغربي.

وانتشرت تقارير تفيد بأن اتحاد جدة ينوي التخلص من طارق حامد.

لكن تقارير أخرى أشارت إلى أن نونو سانتو مدرب الفريق يتمسك به.

موقف أحمد حجازي

استقر نونو سانتو مدرب اتحاد جدة على اللاعب الذي سيحل محل أحمد حجازي في قائمة الفريق السعودي.

وأعلن اتحاد جدة عن خضوع قائده ومدافعه أحمد حجازي لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته في الرباط الصليبي.

وتعاقد الإتي مع جواو فيليبي "جوتا" لاعب سيلتك لوضعه في القائمة بدلا من أحمد حجازي الذي يغيب للإصابة.

سانتو كان يرغب في ضم جناح هجومي وإسقاط حجازي من قائمة الفريق مؤقتا.

"جوتا سلتيك" كما تسميه التقارير الصحفية لتفريقه عن ديوجو جوتا نجم ليفربول، يبلغ من العمر 24 عاما.

وسجل جواو فيليبي 11 هدفا وصنع 10 في الدوري الاسكتلندي، وذلك خلال 29 مباراة.

في المقابل فإن أحمد حجازي قائد اتحاد جدة تواجد ضمن أفضل 11 لاعبا في الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

وأعلنت رابطة الدوري السعودي أفضل لاعب في كل مركز، وظهر اسم حجازي في مركز قلب الدفاع.

حجازي أحد 5 لاعبين من بطل الدوري ضمن الفريق الأفضل لكنه تعرض لإصابة قوية في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

يذكر أن الثنائي أحمد حجازي وطارق حامد انضم لقائمة المصرين الفائزين بلقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد حجازي كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

وحجز الاتحاد بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023 والتي تستضيفها السعودية، ليصبح ثالث المتأهلين بعد أوروا ريد الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وعاد الاتحاد لكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه بعدما شارك من قبل في نسخة 2005 وحقق المركز الرابع.

طارق حامد كريم بنزيمة نجولو كانتي اتحاد جدة
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