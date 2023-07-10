خبر في الجول - مباشرة من المطار.. استدعاء محمد شحاتة لمعسكر طلائع الجيش لمواجهة أسوان

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 12:31

كتب : عمرو نبيل

محمد شحاتة - منتخب مصر الأولمبي

استدعى عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش لاعبه محمد شحاته لمعسكر الفريق الذي يستعد لمواجهة أسوان اليوم في الدوري.

محمد شحاتة

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وجاء استدعاء شحاتة لمعسكر طلائع الجيش مباشرة بعد وصوله إلى مطار القاهرة برفقة منتخب مصر الأولمبي عقب عودتهم من المغرب.

وعلم FilGoal.com أن بسيوني قرر استعداء محمد شحاتة إلى طلائع الجيش لمعسكر الفريق وضمه لقائمة الفريق ضد أسوان.

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ويستعد طلائع الجيش لمواجهة أسوان على ملعب جهاز الرياضة العسكري مساء اليوم الأحد في الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة عن الداخلية صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

وكان شحاتة قد شارك مع المنتخب الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية 2023 والتي حصل خلالها على المركز الثاني.

وسجل شحاته هدف فوز مصر على غينيا في دور قبل النهائي والذي ضمن تأهل مصر لأولمبياد باريس 2024.

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