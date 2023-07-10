خبر في الجول - فريقان من كبار تركيا يستفسران عن إمكانية ضم رمضان صبحي

تلقى بيراميدز استفسارا من ناديان تركيان عن إمكانية ضد رمضان صبحي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وعلم FilGoal.com أن الاستفسار عن إمكانية ضم رمضان صبحي جاء من فريقان من الكبار في الدوري التركي.

ويتواجد مندوب لكل فريق من الفريقان بالقاهرة حاليا للاستفسار عن ضم اللاعب.

كما علم FilGoal.com أن رمضان صبحي قد تلقى عرضا شفهيا من أحد فرق الدوري البرتغالي.

رمضان صاحب الـ 26 عاما انضم لبيراميدز في 2020 وخلال تلك الفترة شارك مع الفريق في 101 مباراة وتمكن من تسجيل 29 هدفا وصناعة 20.

وسبق وأن خاض رمضان صبحي تجربة الاحتراف الخارجي عن طريق ستوك سيتي في 2016 والذي انضم إليه من صفوف الأهلي وسجل بقميصه 3 أهداف في 46 مباراة.

ومن ستوك انضم رمضان إلى هدرسفيلد ولكن لم يظهر مع الفريق سوى في 4 مباريات.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر والذي لعب مباراتين أقل.

وضمن بيراميدز التأهل لدوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.