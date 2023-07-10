خبر في الجول - فريقان من كبار تركيا يستفسران عن إمكانية ضم رمضان صبحي

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 11:55

كتب : عمرو نبيل

بيراميدز - رمضان صبحي

تلقى بيراميدز استفسارا من ناديان تركيان عن إمكانية ضد رمضان صبحي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وعلم FilGoal.com أن الاستفسار عن إمكانية ضم رمضان صبحي جاء من فريقان من الكبار في الدوري التركي.

ويتواجد مندوب لكل فريق من الفريقان بالقاهرة حاليا للاستفسار عن ضم اللاعب.

أخبار متعلقة:
موسى ماريجا خارج الهلال السعودي بأمر جيسوس أشرف صبحي وأعضاء اتحاد الكرة يستقبلون بعثة المنتخب الأولمبي مواعيد مباريات الإثنين 10 يوليو 2023 - صراع البقاء في الدوري ميكالي: صلاح مثل نيمار في منتخب البرازيل.. وهذا ما قلته لـ حمزة علاء

كما علم FilGoal.com أن رمضان صبحي قد تلقى عرضا شفهيا من أحد فرق الدوري البرتغالي.

رمضان صاحب الـ 26 عاما انضم لبيراميدز في 2020 وخلال تلك الفترة شارك مع الفريق في 101 مباراة وتمكن من تسجيل 29 هدفا وصناعة 20.

وسبق وأن خاض رمضان صبحي تجربة الاحتراف الخارجي عن طريق ستوك سيتي في 2016 والذي انضم إليه من صفوف الأهلي وسجل بقميصه 3 أهداف في 46 مباراة.

ومن ستوك انضم رمضان إلى هدرسفيلد ولكن لم يظهر مع الفريق سوى في 4 مباريات.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر والذي لعب مباراتين أقل.

وضمن بيراميدز التأهل لدوري أبطال إفريقيا بالموسم المقبل للمرة الأولى في تاريخه.

رضمان صبحي بيراميدز الدوري التركي
نرشح لكم
تقرير: لتجنب عقوبة أشد قسوة.. يوفنتوس يتوصل لاتفاق بحرمانه من دوري المؤتمر ويلي كاباييرو ينضم للجهاز الفني في ليستر سيتي لن يستسلم.. بايرن ميونيخ يرسل عرضه الثاني لضم هاري كين ليكيب: جالاتاسراي أتم اتفاقه مع باريس للتعاقد مع إيكاردي بشكل نهائي حصل على الكرة الذهبية.. وفاة لويس سوريز أسطورة برشلونة وإنتر رومانو: تروبين وسومر يعوضان أونانا وهاندانوفيتش في إنتر سيرتاح أجيري أخيرا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع كانج إن لي بسيناريو درامي قاتل.. إنجلترا تتوج بـ يورو تحت 21 للمرة الأولى منذ 39 عاما
أخر الأخبار
خبر في الجول - فريقان من كبار تركيا يستفسران عن إمكانية ضم رمضان صبحي 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
موسى ماريجا خارج الهلال السعودي بأمر جيسوس 26 دقيقة | السعودية
أشرف صبحي وأعضاء اتحاد الكرة يستقبلون بعثة المنتخب الأولمبي 40 دقيقة | منتخب مصر
مواعيد مباريات الإثنين 10 يوليو 2023 - صراع البقاء في الدوري ساعة | الدوري المصري
ميكالي: صلاح مثل نيمار في منتخب البرازيل.. وهذا ما قلته لـ حمزة علاء 11 ساعة | منتخب مصر
تقرير: لتجنب عقوبة أشد قسوة.. يوفنتوس يتوصل لاتفاق بحرمانه من دوري المؤتمر 11 ساعة | الكرة الأوروبية
زميل مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري القطري 11 ساعة | ميركاتو
حمزة علاء: أعتذر عن خطأي في نهائي إفريقيا ضد المغرب 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 انتهت نهائي إفريقيا - المغرب (2)-(1) مصر الأولمبي