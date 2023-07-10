أشرف صبحي وأعضاء اتحاد الكرة يستقبلون بعثة المنتخب الأولمبي

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 11:34

كتب : FilGoal

منتخب مصر الأولمبي

وصلت بعثة منتخب مصر الأولمبي إلي القاهرة صباح يوم الاثنين، قادمة من المغرب بعد المشاركة في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما والتأهل إلي أولمبياد باريس 2024.

وحقق منتخب المغرب لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفوز على مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وحرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحلمي مشهور ودينا الرفاعي عضوا المجلس، ووليد العطار المدير التنفيذي علي استقبال البعثة بمطار القاهرة.

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البعثة ترأسها محمد بركات عضو المجلس المشرف علي المنتخب الأولمبي.

والتقي وزير الرياضة ووفد اتحاد الكرة أعضاء بعثة المنتخب الأولمبي وأثنوا علي المستوي الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني والمظهر المشرف والأداء الرجولي في البطولة، وتحقيق الهدف الأساسي وهو التأهل لأولمبياد باريس 2024.

المباراة النهائية شهدت خوض مصر لـ103 دقيقة من المباراة بنقص عددي بعد طرد محمود صابر في الدقيقة 17.

الخسارة هي الأولى لمنتخب مصر الأولمبي منذ تولي روجيرو ميكالي مسؤولية القيادة سواء كان على المستوى الرسمي أو الودي.

وعلى الرغم من تتويج المغرب باللقب إلا أن منتخب مصر قد وصل إلى أولمبياد باريس 2024 وحقق الهدف المرجو من البطولة منذ بدايتها إذ يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للأولمبياد.

وانضم المنتخب المالي إلى الفراعنة وأسود الأطلس في الأولمبياد.

اللقب هو الأول في تاريخ المغرب في النسخة الرابعة من البطولة.

النسخة الأولى توج بها منتخب الجابون والثانية كانت من نصيب نيجيريا، بينما كان منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الأخيرة في 2019.

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