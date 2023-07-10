مواعيد مباريات الإثنين 10 يوليو 2023 - صراع البقاء في الدوري

البطولة العربية - استخدام تقنيتي عين الصقر والتسلل الآلي.. وآلية خروج الجماهير

وكيله: زوران فضل الحصول على راحة بعد تجربة الاتحاد.. ولم يفقد السيطرة على اللاعبين

العشري يكشف لـ في الجول الراحلين عن الاتحاد وكيفية دعم الفريق لـ 3 سنوات قادمة

أيمن الرمادي.. المدرب "الذي يسبقنا بمراحل وعلمنا الكرة من جديد"

خبر في الجول - البنك الأهلي يطلب ضم كريم العراقي.. ورد المصري

الأخيرة في الموسم.. معروف حكما لمباراة المصري والأهلي

بعد التوقيع لـ الظفرة.. الرمادي يكشف موعد حسم موقفه من العودة لـ سيراميكا

الأهلي يُغرم الشحات نصف مليون جنيه.. ويطالب بتطوير منظومة التحكيم