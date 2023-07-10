مواعيد مباريات الإثنين 10 يوليو 2023 - صراع البقاء في الدوري

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 10:24

كتب : FilGoal

مباراة الإسماعيلي والداخلية

تستأئنف اليوم الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز بمباريات مهمة وحاسمة في صراع البقاء.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

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طلائع الجيش × أسوان.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس.

الداخلية × الإسماعيلي.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس.

غزل المحلة × البنك الأهلي.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.

الدوري المصري مواعيد مباريات اليوم
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