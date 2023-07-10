ميكالي: صلاح مثل نيمار في منتخب البرازيل.. وهذا ما قلته لـ حمزة علاء

تحدث البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بعد خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وقال ميكالي في تصريحاته لقنوات أون تايم سبورتس: "مستمر في متابعة الدوري المصري، سواء لمشاهدة اللاعبين الحاليين أو غيرهم، الباب مفتوح أمام الجميع".

وأضاف "اختياراتنا كانت على قواعد صحيحة لتكوين منتخب قادر على مواجهة الجميع بالعناصر الأفضل".

وأوضح "ما أريده هو مصلحة اللاعبين. أريد أن يلعبوا بشكل جيد وتُفتح أمامهم أبواب الاحتراف الخارجي".

وعن الهدف الذي تسبب بخسارة الفراعنة وموقف الحارس حمزة علاء قال: "قلت له ألا يهتم بما حدث فقد قدم بطولة كبيرة وعظيمة وهو حارس ممتاز".

وعن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول مع المنتخب الأولمبي في دورة باريس 2024 قال: "إنه اسم كبير للغاية مثل نيمار في المنتخب البرازيلي. لدينا عام كامل للتفكير وتقييم الوضع، ولكننا بالتأكيد نرحب به للغاية".

ويحق للمنتخب استدعاء 3 لاعبين فوق سن 23 عاما لخوض المنافسات الأولمبية.

واختتم "حزين لعدم الفوز ببطولة إفريقيا، ولكني أعقد الجماهير بالعمل الجاد والاستمرار على نفس الطريق والطموح، وأتمنى أن نحقق ميدالية أولمبية".

وخسر المنتخب المباراة النهائية أمام المغرب البلد المضيف بهدفين مقابل هدف وحيد في الوقت الإضافي، في المباراة التي شهدت طرد محمود صابر لاعب الفراعنة في الدقيقة 18.

وتأهل طرفا النهائي إلى الأولمبياد رفقة مالي صاحب المركز الثالث، ويلعب منتخب غينيا الرابع مباراة الملحق مع نظيره الآسيوي.