زميل مصطفى محمد ينتقل إلى الدوري القطري

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 00:42

كتب : FilGoal

أندي ديلور - أم صلال

أعلن نادي أم صلال القطري عن تعاقده رسميا مع الجزائري أندي ديلور قادما من نانت الفرنسي.

ولعب ديلور رفقة مصطفى محمد في صفوف نانت خلال الموسم الماضي، قبل أن ينتقل مقابل 2.5 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت.

وجاء بيان أم صلال كالتالي:

تعاقد نادي أم صلال مع الدولي الجزائري أندي ديلور، قادمًا من نانت الفرنسي، لمدة موسمين، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح.

ووقع على تعاقده بحضور عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس النادي، وتميم بن محمد آل ثانى نائب رئيس النادي.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات الصقور لمنافسات الموسم القادم 2023-2024 والتى يدخلها بقوة من أجل الظهور بصورة طيبة خلال الموسم.

وكان أندي قد شارك في تدريبات الفريق خلال المرحلة الأولى من الإعداد بالدوحة قبل السفر إلى تركيا لخوض المرحلة الثانية والهامة استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

اللاعب الجزائري المولود في فرنسا مثل أندية نيم وأجاكسيو وميتز وكان وتولوز ومونبلييه ونيس ونانت في الدوري الفرنسي.

كما لعب في صفوف ويجان الإنجليزي وتيجرس المكسيكي، وستكون هذه هي تجربته الأولى في الوطن العربي.

المهاجم البالغ من العمر 31 عاما توج بكأس أمم إفريقيا 2019 مع منتخب الجزائر.

أندي ديلور أم صلال الدوري القطري نانت مصطفى محمد
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