حمزة علاء: أعتذر عن خطأي في نهائي إفريقيا ضد المغرب

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 00:37

كتب : FilGoal

حمزة علاء

وجه حمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي الاعتذار بعد خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المغرب.

وخسر منتخب مصر الأولمبي لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة أمام المغرب بهدفين لهدف، بعد خوض أكثر من 100 دقيقة بعشرة لاعبين بسبب طرد محمود صابر.

وقال حمزة علاء عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنا أخطأت في المباراة النهائية ضد المغرب ويجب أن أعترف بالخطأ وسوف أتعلم منه، هذا هو أول نهائي لي ولن يكون الأخير".

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وأضاف "أشكر الجمهور المصري الذي دعمنا طوال البطولة وكنت أتمنى الحصول على اللقب بدلا من جائزة أفضل حارس مرمى".

وحصل حمزة علاء حارس الأهلي ومنتخب مصر على أفضل حارس مرمى في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

كما فاز إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي ولاعب بيراميدز بلقب أفضل لاعب في البطولة.

حمزة علاء منتخب مصر الأولمبي
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