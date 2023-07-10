محمد طارق: ميكالي أخبرنا أن الخسارة من المغرب كانت بعيدة عن كرة القدم

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 00:33

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - مدرب منتخب مصر الأولمبي

كشف محمد طارق لاعب منتخب مصر الأولمبي عن حديث روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب مع اللاعبين عقب الخسارة من المغرب.

وخسر منتخب مصر الأولمبي لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة أمام المغرب بهدفين لهدف، بعد خوض أكثر من 100 دقيقة بعشرة لاعبين بسبب طرد محمود صابر.

وقال طارق عبر قناة الحياة: "ميكالي يعمل معنا بشكل جيد جدا وجعلنا نحفظ جمل فنية ننفذها في الدفاع والهجوم ولذلك منتخب مصر هو أقوى دفاع في البطولة لأننا ندافع كمجموعة وليس كأفراد".

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وأضاف "الدفاع في منتخب مصر يبدأ من المهاجم حتى نصل إلى حمزة علاء حارس المرمى، وعندما يضغط الهجوم بطريقة صحيحة يسهل علينا المهمة في الدفاع".

وواصل "ميكالي استمر في تحفيز اللاعبين بعد الطرد حتى نحصل على الثقة وأخبرنا أننا يجب أن نلعب بروح منتخب مصر حتى إذا كنا نلعب منقوصين".

وأتم تصريحاته "بعد المباراة ميكالي وجه تحية إلى جميع اللاعبين في غرفة الملابس وأخبرنا أنه سعيد بنا وبالأداء الذي قدمناه في المباراة وأن الخسارة كانت بعيدة عن كرة القدم ونحن قدمنا ما يشرف بلادنا وأن المنتخب الأول يستطيع الاستفادة منا وأننا قادرين على تحقيق الإنجاز في الأولمبياد".

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