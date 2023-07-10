أسوان يعترض على حكم مباراته ضد طلائع الجيش

اعترض نادي أسوان على تعيين محمود ناجي حكما لمباراة فريقه أمام طلائع الجيش في الجولة 33 من الدوري.

ويلعب أسوان ضد طلائع الجيش في الجولة 33 من الدوري مساء اليوم.

وأصدر أسوان بيانا جاء فيه: "أبدى مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة الشافعى صالح إندهاشه وإعتراضه على تعيينات لجنة الحكام لمباريات الجولة 33 فور الإعلان عنها والتى تضمنت تعيين الحكم / محمود ناجى لإدارة مباراة طلائع الجيش وأسوان والذى سبق وأدار مباراة فيوتشر وأسوان فى الدور الأول وتسبب خلالها بقراراته التحكيمية ومنها ضربة جزاء غير صحيحة ضد أسوان فى توجيه نتيجة المباراة لصالح المنافس وتقدم أسوان يومها بمذكرة إعتراض رسمية لرابطة الأندية ولجنة الحكام".

وأضاف "كما تبدى إدارة نادى أسوان إندهاشها مع تعيين الحكم الدولى / محمود البنا لإدارة مباراة الداخلية والإسماعيلى بنفس ذات الجولة 33 بالرغم من أنه نفس الحكم أدار مباراة طلائع الجيش والإسماعيلى بالجولة 31 منذ جولتين فقط ليدير مباراتين للنادى الإسماعيلى منذ الأسبوع 31 حتى الأسبوع 33 ويتساءل المسؤولون بنادى أسوان هل هذه طريقة عادلة ومنصفة لتوزيع تعيينات لجنة الحكام بما يحقق تكافؤ الفرص بين الجميع ولماذا غابت بعض أسماء لحكام القائمة الدولية عن إدارة مباريات أسوان ليتم تعيين طاقم تحكيم بقيادة حكم أبدى نادى أسوان سابقا إعتراضه رسميا عليه".

وأتم "ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان إعتراضة وتحفظه تعيينات حكام الجولة 33 بما يضع مصداقية وشفافية الدورى المصرى على المحك".

ويدير مباراة أسوان محمود ناجي ويعاونه كل من سامي هلهل وشهاب راشد، وأحمد ناجي حكما رابعا.

والثنائي محمد الحنفي ومحمود عبد السميع للفيديو.