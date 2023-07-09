مصرع الأمل الأخير.. الوداد يغادر كأس المغرب بخسارة الدربي أمام الرجاء

بهدف عكسي مبكر، فقد الوداد أمله الأخير في التتويج ببطولة رئيسية لهذا الموسم، وودع كأس العرش المغربي من الدور نصف النهائي.

جاء ذلك في دربي الدار البيضاء على يد الغريم الرجاء، الذي حجز مقعده في النهائي بنهاية الموقعة على أرضية مركب محمد الخامس.

الهدف الوحيد سجله أرسين زولا مدافع الوداد في مرماه عن طريق الخطأ، وذلك في الدقيقة 18.

وينتظر الرجاء الآن الفائز من نهضة بركان والفتح الرباطي ليلاقيه في المباراة النهائية.

الوداد بلغ الأمتار الأخيرة في جميع المسابقات الثلاث الرئيسية، ولكنه لم يكلل بالنجاح في أي منهم.

البداية أتت بخسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد الأهلي، حيث سقط الفريق المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد في القاهرة، فيما فقد تقدمه في الدار البيضاء لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

المنافسة على الدوري المغربي استمرت للجولة الأخيرة، ولكنها انتهت بضياع اللقب بفارق نقطة وحيدة عن البطل الجيش الملكي المغربي.

وأخيرا في الكأس، غادر الوداد من نصف النهائي أمام الغريم.