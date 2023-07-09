الأكثر والأنجح في ركلات الجزاء.. المصري يسقط فاركو بثلاثية ويقترب من حسم الخامس

للمباراة الثامنة على التوالي في جميع المسابقات، المصري بلا هزيمة. 5 انتصارات و3 تعادلات في آخر 8 مباريات.

فوز جديد حققه النادي البورسعيدي على فاركو بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

افتتح ثلاثية المصري محمد عبد اللطيف جريندو في الدقيقة 6 من ركلة جزاء، وأضاف جابر كامل الهدف الثاني في مرماه بالخطأ في الدقيقة 74، ثم اختتمها فرانك إيتوجا في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 47 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب.

فيما تجمد رصيد فاركو عند 41 نقطة في المركز التاسع.

ويتبقى للمصري مباراتين، الأولى أمام سموحة في الجولة الأخيرة، والثانية مؤجلة أمام الأهلي.

أما فاركو فسيلعب مباراته الأخيرة في الدوري ضد الزمالك.

ركلة الجزاء التاسعة

تحصل المصري مبكرا على ركلة جزاء بعد إعاقة ياسين مرعي لمهاجم الفريق البورسعيدي مروان حمدي في الدقيقة 3.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو، انبرى جريندو للركلة وسددها في الشباك ليحرز الهدف الأول في الدقيقة 6.

عبد اللطيف جريندو يسجل الهدف الأول لفريق المصري من ركلة جزاء في شباك فريق فاركو فاركو 0 -1 المصري#ONTime_Sports pic.twitter.com/d1ToqRiYAr — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 9, 2023

ركلة الجزاء هي التاسعة للمصري هذا الموسم في الدوري، ليصبح الأكثر تحصلا عليها بالتساوي مع الأهلي.

ولكنه على الجانب الآخر يتفوق على الأهلي بفارق ركلة، حيث سجل من جميع الركلات التسع، بينما سجل الأهلي 8 وأهدر واحدة.

وحاول أحمد فؤاد بتسديدة تصدى لها حارس المصري محمود جاد في الدقيقة 8.

فيما سدد سيف تيري مهاجم فاركو في الدقيقة 22 كرة أبعدها المدافع أحمد عماد إلى ركنية.

وفي ختام الشوط الأول لعب حسين السيد ركلة حرة قابلها مروان حمدي برأسية ولكن مرت بجوار القائم الأيسر.

طرد في بداية الثاني

في الدقيقة 48 غادر عبد الله بكري لاعب فاركو ببطاقة حمراء بعد إعاقته لجريندو المنفرد بالمرمى.

طرد عبد الله بكري لاعب فاركو عقب تدخله مع عبد اللطيف جريندو لاعب المصري فاركو 0 -1 المصري#ONTime_Sports pic.twitter.com/Yew4iDVHui — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 9, 2023

وسدد عمرو جمال لاعب فاركو في الدقيقة 51 ولكن اصطدمت الكرة بالدفاع وتحولت لركنية.

وأجرى فاركو تبديلين بنزول جيفرسون إنكادا وشكري نجيب وأحمد البحراوي بدلا من أحمد الصغيري وأحمد فؤاد ورزقي حمرون في الدقيقة 57.

على الناحية الأخرى أتى إلياس الجلاسي وحسن علي بدلا من إسلام عطية ورجب عمران.

بديل غير موفق

في الدقيقة 71 أتى فرانك إيتوجا بدلا من مروان حمدي في صفوف المصري، فيما حل جابر كامل بدلا من عزمي غومة.

وبعد 3 دقائق فقط، حول جابر كامل عرضية إلياس الجلاسي من ركلة حرة إلى هدف عكسي في شباكه بالخطأ.

وفي الدقيقة 84 حل عبده يحيى وعمرو السعداوي بدلا من جريندو وحسين السيد.

وأخيرا سجل فرانك إيتوجا الهدف الثالث في الدقيقة 87 بكرة فوق الحارس، بعد بينية رائعة من إلياس الجلاسي.

وكانت هذه هي المباراة الأولى لفاركو تحت قيادة المدرب الجديد برونو رومارو، الذي خلف طارق العشري.