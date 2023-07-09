الكشف عن الكرة الجديدة للدوري المصري

الأحد، 09 يوليه 2023 - 22:52

كتب : FilGoal

الكرة الجديدة للدوري المصري

كشفت رابطة الأندية المصرية عن الكرة الجديدة للدوري المصري بداية من الموسم الجديد.

وتم الكشف عن التصميم الجديد للكرة عبر رابطة الأندية وذلك خلال مؤتمر الإعلان عن حقوق الدوري.

يأتي ذلك بعد أن تم بيع حقوق الدوري المصري من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم لشركة النيل العقارية.

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وعقب ذلك تغيير اسم الدوري المصري لدوري النيل.

وكذلك تم الكشف عن التصميم الجديد لدرع الدوري بداية من الموسم المقبل والذي يتم تصميمه في إنجلترا.

وقال أحمد دياب في مؤتمر الإعلان عن حقوق الدوري الجديد: "الدوري المصري من الموسم القبل ولمدة 3 مواسم سيكون اسمه (دوري النيل) بعد شراء شركة النيل حقوق الدوري".

وأضاف "درع الدوري المصري الجديد يتم تصنيعه حاليا في إنجلترا وسيحصل عليه بطل الدوري في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "مصر ستستضيف جمعية عامة لروابط الأندية العالمية بنهاية العام المقبل وبحضور أكبر روابط الأندية مثل الإنجليزي والإسباني".

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