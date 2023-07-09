خبر في الجول - فرصة اللعب ضد ميسي.. إبراهيم عادل على رادار تورونتو الكندي

الأحد، 09 يوليه 2023 - 22:08

كتب : حسام أحمد

إبراهيم عادل - مصر وغانا الأولمبي

واصل تألق إبراهيم عادل نجم بيراميدز مع المنتخب الأولمبي لفت أنظار الأندية من مختلف أنحاء العالم.

وعلم FilGoal.com أن تورونتو الكندي كان يراقب عادل قبل بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وأبدى النادي الذي ينافس في القسم الشرقي للدوري الأمريكي، رغبة شفهية للتعاقد مع اللاعب.

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ولم يتقدم تورونتو بعرض رسمي إلى بيراميدز حتى الآن.

وتوقفت تحركات النادي الكندي بسبب إقالة بوب برادلي المدير الفني السابق للفريق، ومدرب منتخب مصر السابق.

وينتظر تورونتو إتمام التعاقد مع مدربه الجديد ليستطلع رأيه أولا في ضم اللاعب للفريق، قبل أن يبدأ بالتحرك.

تورونتو يلعب في القسم الشرقي الذي يتواجد به إنتر ميامي، الفريق الذي ضم ليونيل ميسي أسطورة برشلونة والأرجنتين مؤخرا.

وكان إبراهيم عادل قد شارك مع منتخب مصر في الحصول على المركز الثاني بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وحصل عادل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة، وخلالها توج بجائزة رجل المباراة ثلاث مرات وحصد لقب أفضل لاعب بدور المجموعات.

ويلعب إبراهيم عادل مع الفريق الأول ببيراميدز منذ عام 2019.

وخلال الموسم الحالي شارك عادل مع بيراميدز في 28 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.

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