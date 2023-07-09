البنك الأهلي يكشف لـ في الجول موقف التعاقد مع أيمن أشرف وعبد الله جمعة

الأحد، 09 يوليه 2023 - 21:57

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - أيمن أشرف

تحدث أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن موقف ناديه من التعاقد مع أيمن أشرف مدافع الأهلي وعبد الله جمعة ظهير الزمالك.

وقال نصار في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا يمكننا الحديث الآن عن احتمالية التعاقد مع أيمن أشرف وعبد الله جمعة".

وأضاف "ذلك لأننا ننتظر نهاية الدوري من أجل الاجتماع مع المدرب نيكوديموس بابافاسيليو لتحديد قائمة الموسم الجديد والتعاقدات المطلوبة".

أخبار متعلقة:
الكشف عن التصميم الجديد لدرع الدوري المصري تغيير اسم الدوري المصري إلى "دوري النيل" 9 أهداف وسيناريو خزعبلي.. المصرية للاتصالات آخر الصاعدين إلى دوري المحترفين خبر في الجول - فاركو يحسم صفقة صلاح باشا

وأوضح "من المؤكد أن البنك الأهلي سيتعاقد في الموسم القادم مع لاعبين من ذوي الخبرة والكفاءة".

ويحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة، بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.

وتتبقى جولتين في عمر الدوري المصري، لتحديد الثنائي الهابط رفقة حرس الحدود.

وتتصارع أندية البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي وطلائع الجيش وأسوان و الداخلية وغزل المحلة لأجل النجاة من المركزين السادس عشر والسابع عشر.

البنك الأهلي الدوري المصري أيمن أشرف عبد الله جمعة
نرشح لكم
خبر في الجول - فرصة اللعب ضد ميسي.. إبراهيم عادل على رادار تورونتو الكندي خبر في الجول - فاركو يحسم صفقة صلاح باشا إمام عاشور ضمن المناقشات.. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع كولر والخطيب بشأن صفقات الأهلي لن يستسلم.. بايرن ميونيخ يرسل عرضه الثاني لضم هاري كين تقرير: يوفنتوس يستهدف ضم النصيري في هذه الحالة خبر في الجول - بيراميدز يبدأ أولى خطوات التعاقد مع فيستون مايلي هداف الكونفدرالية لافيينا يعلن تلقيا عرضين أوروبيين للتعاقد مع لاعبه الصفقة الخامسة.. باريس سان جيرمان يضم لوكاس هيرنانديز
أخر الأخبار
خبر في الجول - فرصة اللعب ضد ميسي.. إبراهيم عادل على رادار تورونتو الكندي 21 دقيقة | ميركاتو
البنك الأهلي يكشف لـ في الجول موقف التعاقد مع أيمن أشرف وعبد الله جمعة 32 دقيقة | ميركاتو
الكشف عن التصميم الجديد لدرع الدوري المصري 50 دقيقة | الكرة المصرية
تغيير اسم الدوري المصري إلى "دوري النيل" 56 دقيقة | الكرة المصرية
9 أهداف وسيناريو خزعبلي.. المصرية للاتصالات آخر الصاعدين إلى دوري المحترفين ساعة | الدرجة الثانية
قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي أمام سيراميكا.. وظهور ثلاثي الشباب ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا تعليق لدينا حول هوية حكام القمة.. نركز فقط على المباراة ساعة | الكرة المصرية
دورة رباعية بين ثالث المحترفين و"الثاني ب" تقود إلى الممتاز.. المسابقات ترسل النظام إلى الأندية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 انتهت نهائي إفريقيا - المغرب (2)-(1) مصر الأولمبي