البنك الأهلي يكشف لـ في الجول موقف التعاقد مع أيمن أشرف وعبد الله جمعة

تحدث أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عن موقف ناديه من التعاقد مع أيمن أشرف مدافع الأهلي وعبد الله جمعة ظهير الزمالك.

وقال نصار في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لا يمكننا الحديث الآن عن احتمالية التعاقد مع أيمن أشرف وعبد الله جمعة".

وأضاف "ذلك لأننا ننتظر نهاية الدوري من أجل الاجتماع مع المدرب نيكوديموس بابافاسيليو لتحديد قائمة الموسم الجديد والتعاقدات المطلوبة".

وأوضح "من المؤكد أن البنك الأهلي سيتعاقد في الموسم القادم مع لاعبين من ذوي الخبرة والكفاءة".

ويحتل البنك الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة، بفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.

وتتبقى جولتين في عمر الدوري المصري، لتحديد الثنائي الهابط رفقة حرس الحدود.

وتتصارع أندية البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي وطلائع الجيش وأسوان و الداخلية وغزل المحلة لأجل النجاة من المركزين السادس عشر والسابع عشر.