الكشف عن التصميم الجديد لدرع الدوري المصري

كشفت رابطة الأندية المصرية عن التصميم الجديد لدرع الدوري المصري بداية من الموسم الجديد.

وتم الكشف عن التصميم الجديد لدرع الدوري الذي يتم تصميمه حاليا في لندن، وذلك خلال مؤتمر الإعلان عن حقوق الدوري.

ويزن الدرع الجديد 12 كيلوجرام ويتم تصنيعه من الفضة.

وسيحصل الفائز بلقب الدوري الموسم المقبل على الدرع الجديد.

وتم تصميم الدرع من قبل الشركة الإنجليزية التي تصمم العديد من الكؤوس والدروع الفضية حول العالم ومن أبرزها درع كأس الاتحاد الإنجليزي. وأيضا كأس العرب السابقة التي أقيمت في قطر.

واستحوذت شركة النيل العقارية على حقوق الدوري المصري ولمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال أحمد دياب في مؤتمر الإعلان عن حقوق الدوري الجديد: "الدوري المصري من الموسم القبل ولمدة 3 مواسم سيكون اسمه (دوري النيل) بعد شراء شركة النيل حقوق الدوري".