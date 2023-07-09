تغيير اسم الدوري المصري إلى "دوري النيل"
الأحد، 09 يوليه 2023 - 21:34
كتب : FilGoal
أعلن أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة تغيير اسم الدوري المصري بداية من الموسم المقبل بعد بيع حقوق المسابقة.
واستحوذت شركة النيل العقارية على حقوق الدوري المصري ولمدة 3 مواسم مقبلة.
وقال أحمد دياب في مؤتمر الإعلان عن حقوق الدوري الجديد: "الدوري المصري من الموسم القبل ولمدة 3 مواسم سيكون اسمه (دوري النيل) بعد شراء شركة النيل حقوق الدوري".
وأضاف "درع الدوري المصري الجديد يتم تصنيعه حاليا في إنجلترا وسيحصل عليه بطل الدوري في الموسم المقبل".
وأتم تصريحاته "مصر ستستضيف جمعية عامة لروابط الأندية العالمية بنهاية العام المقبل وبحضور أكبر روابط الأندية مثل الإنجليزي والإسباني".
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