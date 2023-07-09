9 أهداف وسيناريو خزعبلي.. المصرية للاتصالات آخر الصاعدين إلى دوري المحترفين

الأحد، 09 يوليه 2023 - 21:08

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

تأهل المصرية للاتصالات إلى دوري المحترفين الجديد بانتصار جنوني على المنيا بخمسة أهداف مقابل أربعة.

جاء ذلك في منافسات دورة الترقي بين أصحاب المركز السادس في دوري الدرجة الثانية.

وتصدر بروكسي المجموعة برصيد 4 نقاط، وبينما كان يحتاج المنيا للتعادل، انتصر عليه الاتصالات ليحصد أول وأغلى 3 نقاط، ويترك المنيا في دوري "القسم الثاني ب" بنقطة وحيدة.

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سير جنوني للأحداث

تقدم محمد شاهين في الدقيقة 8 للاتصالات، وتصدى وليد توفيق حارس مرمى المنيا لركلة جزاء في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 30 تعادل جون موباتشو للمنيا، لينتهي الشوط الأول 1-1.

الاتصالات عاود التقدم في الدقيقة 62 بهدف سليمان كوليبالي، ثم أضاف الثالث في الدقيقة 75 بواسطة محمد شاهين لتصبح النتيجة 3-1.

إسماعيل ساكي قلص الفارق في الدقيقة 77، وكانت النتيجة 3-2 تشير إلى تأهل المصرية للاتصالات، ولكن بقذيفة من خارج المنطقة، سجل العطار هدف التعادل للمنيا في الدقيقة 88.

الاتصالات لم يستسلم، واسترد الفوز والتأهل بهدف رابع من كوليبالي في الدقيقة 94، ولكن إسلام عبد الراضي أفسد الحفل مرة أخرى وجعل النتيجة 4-4 في الدقيقة 100.

وأخيرا في الدقيقة 102، سجل حسام أحمد الهدف الخامس الأغلى للمصرية الاتصالات.

بعد المباراة

قال جمعة مشهور المدير الفني للمصرية للاتصالات في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مباراة لا تحدث إلا في الاحلام. لا أصدق حتى الآن".

وأضاف "بعد تسجيلنا للهدف الرابع أجريت تغييرا دفاعيا للحفاظ على الانتصار، لكن الخصم تعادل، وانتصرنا في النهاية لأنها إرادة الله".

واختتم "قبل المباراة كانت هناك محاضرة حماسية لأن لدينا فرصة واحدة فقط وهي الانتصار، وهم لديهم فرصتين بالفوز أو التعادل".

أندية دوري المحترفين:

لافيينا

بترول أسيوط

النصر للتعدين

مصر للمقاصة

وادي دجلة

السكة الحديد

القناة

بتروجت

طنطا

دكرنس

أبو قير للأسمدة

جمهورية شبين

مكادي

النجوم

راية

بروكسي

المصرية للاتصالات

حرس الحدود

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