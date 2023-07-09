قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي أمام سيراميكا.. وظهور ثلاثي الشباب

الأحد، 09 يوليه 2023 - 20:46

كتب : أحمد الخولي

رمضان صبحي - الأهلي - بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة سيرامبكا كليوباترا في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا في الثامنة والنصف من مساء الاثنين، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في إطار مباريات الجولة ٣٣ من بطولة الدوري.

ويستمر غياب رمضان صبحي عن بيراميدز بسبب الإصابة.

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بينما انضم ثلاثي فريق الشباب محمود أوكا وإبراهيم شتا ومحمود جمال.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - عبد الله مجدي - محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - أوجو صامويل - محمود أوكا - إبراهيم شتا - محمود جمال

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

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