مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا تعليق لدينا حول هوية حكام القمة.. نركز فقط على المباراة

الأحد، 09 يوليه 2023 - 20:32

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - محمد هاني - مصطفى شلبي

كشف مصدر مسؤول من الأهلي عن موقف النادي من هوية حكام مباراة القمة ضد الزمالك في الدوري.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا تعليق لدينا حول هوية حكام القمة، نرحب بقرار اتحاد الكرة ونحترمه مهما كان سواء كان الحكم مصري أو أجنبي ولن نعترض عليه وليس لدينا موقف مسبق".

وأضاف "الأهلي كل تركيزه ينصب على الجانب الفني فيما يخص القمة لأنها مباراة التتويج بلقب الدوري بالنسبة لنا والإنشغال بالحكم يشتت التركيز".

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ويلعب الأهلي ضد الزمالك يوم الخميس المقبل في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويحتاج الأهلي للفوز بالمباراة للتتويج رسميا بلقب الدوري المصري.

وأعلنت لجنة الحكام الاستقرار على تعيين حكما مصريا لمباراة القمة.

وعلم FilGoal.com أن لجنة الحكام استقرت على أربعة حكام مصريين لإدارة أحدهم لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وجاءت القائمة المختصرة كالآتي: (محمود البنا - محمد عادل - أمين عمر - إبراهيم نور الدين).

وسبق للرباعي إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من قبل.

ويكشف لكم FilGoal.com مباراة القمة التي أدارها الرباعي من قبل:

إبراهيم نور الدين أدار القمة في موسم 2013 - 2014 والتي تغلب فيها الأهلي على الزمالك بهدف دون مقابل في الدورة الرباعية لحسم اللقب.

محمود البنا أدار قمة موسم 2020 - 2021 والتي فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

أمين عمر أدار قمة نفس الموسم (20-21) وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل من الأهلي والزمالك.

محمد عادل أدار قمة موسم 2021 - 2022 والتي تغلب فيها الأهلي على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

الأهلي الزمالك حكم مباراة القمة الدوري المصري
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