خبر في الجول - فاركو يحسم صفقة صلاح باشا

توصل نادي فاركو لاتفاق نهائي مع صلاح باشا مهاجم منتخب مصر للشباب.

وعلم FilGoal.com أن صلاح باشا قد أنهى جلسة التصوير الخاصة تمهيدا لإعلانه لاعبا في فاركو بصورة رسمية.

ووقع باشا على عقود انتقاله، وحصل على مقدم التعاقد.

وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وانضم صلاح باشا إلى فريق جويجليانو أحد دوري الدرجة الثالثة الإيطالي قادما من أودينيزي.

صلاح باشا كان قد شارك مع فريق أودينيزي تحت 19 عاما في 38 مباراة وسجل خلالهم 15 هدفا وصنع 5.

وفي يناير الماضي أعلن جويجليانو تعاقده بشكل نهائي مع صلاح الدين باشا.

صلاح باشا كان أحد لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى أودينيزي الإيطالي.

اللاعب صاحب الـ 19 عاما غاب عن المشاركة مع منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الإفريقية والتي أقيمت في شهر فبراير الماضي.

وحرمت الإصابة صلاح باشا من قيادة الهجوم الفراعنة في البطولة التي ودعها منتخب الشباب من دور المجموعات.