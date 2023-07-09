بيراميدز يكرم خماسي منتخب مصر الأولمبي

الأحد، 09 يوليه 2023 - 19:05

كتب : FilGoal

المغرب ضد مصر

قرر ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز تكريم خماسي النادي مع منتخب مصر الأولمبي بعد التأهل لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس وتحقيق المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وخسر منتخب مصر نهائي البطولة أمام المغرب المستضيف بهدفين لهدف في مباراة امتدت للأشواط الإضافية ولعب فيها الفراعنة أكثر من 100 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد محمود صابر.

ويضم منتخب مصر الأولمبي من بيراميدز كل من إبراهيم عادل ومحمود صابر.

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كما يضم عماد ميهوب المعار من بيراميدز إلى إنبي، وأحمد عاطف وأحمد فوزي المعارين إلى المقاولون العرب.

وحصد إبراهيم عادل جائزة أفضل لاعب في البطولة متفوقا على عبد الصمد الزلزولي نجم المغرب ولاعب برشلونة الإسباني.

كما سجل محمود صابر هدفين خلال البطولة منهم الهدف في المباراة النهائية.

إبراهيم عادل بيراميدز منتخب مصر الأولمبي
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