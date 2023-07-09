بسبب ترك المعسكر ليلا والعودة صباحا.. استبعاد وتغريم ثنائي الإسماعيلي
الأحد، 09 يوليه 2023 - 18:21
كتب : عمرو نبيل
قرر نادي الإسماعيلي توقيع غرامة مالية على ثنائي الفريق محمد حسن وأحمد محسن.
أحمد محسن
النادي : الإسماعيلي
محمد حسن
النادي : الإسماعيلي
وأعلن الإسماعيلي عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "قرر أحمد العجوز مدير الكرة وحمزة الجمل المدير الفني استبعاد الثنائي محمد حسن وأحمد محسن من قائمة مباراة الداخلية".
وأضاف "كما تم خصم 100 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب المالية، وذلك بسبب ترك المعسكر ليلا دون إذن وعدم المبيت داخل المعسكر والعودة الساعة السابعة صباحا".
ويلعب الإسماعيلي ضد الداخلية في الجولة 33 من الدوري المصري غدا الإثنين في المباراة التي تقام بملعب السويس الجديد.
ويحتل الإسماعيلي المركز 13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز الـ16 برصيد 32 نقطة.
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