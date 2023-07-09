بسبب جرح في الرأس.. مدافع فاركو يغيب عن مباراة المصري

الأحد، 09 يوليه 2023 - 17:40

كتب : عمرو نبيل

فاركو

تأكد غياب أحمد عوض مدافع فريق فاركو عن مباراة المصري في الدوري بسبب الإصابة.

أحمد عوض

النادي : فاركو

فاركو

ويلعب فاركو بعد قليل مع المصري في الجولة 33 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وتعرض أحمد عوض لإصابة بجرح قطعي في الرأس أثناء تدريبات فريقه.

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ما استوجب عليه خياطة الجرح بـ13 غرزة، ولذلك لن يستطيع المشاركة في المباراة.

ويحتل فاركو المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة.

ويأتي المصري في المركز الخامس برصيد 44 نقطة.

المصري أحمد عوض فاركو الدوري المصري
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