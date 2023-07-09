تقرير: يوفنتوس يستهدف ضم النصيري في هذه الحالة

ذكرت شبكة beIN SPORTS أن نادي يوفنتوس يستهدف ضم المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية في حالة رحيل مهاجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش هذا الصيف.

وأوضح تقرير الشبكة القطرية أن كريستيانو جونتولي المدير الرياضي الجديد لفريق السيدة العجوز، وماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس اتفقا على أن يكون النصيري بديلا لفلاهوفيتش في حال رحيله.

وتحوم شائعات حول إمكانية مغادرة فلاهوفيتش للبيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصيري حصد لقب الدوري الأوروبي مرتين مع إشبيلية، والسوبر الأوروبي في عام 2020.

وقاد منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

في نهاية مايو الماضي، ذكرت صحيفة "تيلجراجف" الصربية في تقرير لها أن توماس توخيل مدرب بايرن يريد بشكل شخصي ضم فلاهوفيتش لصفوف فريقه.

وأوضح التقرير وقتها أن المفاوضات جارية حاليا بين بايرن ويوفنتوس وتسير بشكل إيجابي.

اللاعب الصربي صاحب الـ23 عاما يلعب في صفوف يوفنتوس منذ يناير من عام 2022 حينما انضم للفريق مقابل 70 مليون يورو قادما من فيورنتينا.

وخاض فلاهوفيتش 63 مباراة مع يوفنتوس سجل خلالهم 23 هدفا وصنع ستة آخرين.

ولا يملك بايرن في قائمته أي مهاجم صريح سوى إريك ماكسيم تشوبو موتنج وذلك عقب رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الصيف الماضي.

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