الصفقة الخامسة.. سان جيرمان يضم مدافع بايرن

الأحد، 09 يوليه 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

لوكاس هيرنانديز - بايرن ميونيخ وبرشلونة

وقع لوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونيخ على عقود انتقاله إلى باريس سان جيرمان يوم الأحد.

ووقع الفرنسي عقدا يمتد إلى يونيو 2028 مع فريق حديقة الأمراء.

قبل أيام، بدأت المفاوضات بين اللاعب وناديه الجديد بتصريح من بايرن ميونيخ، بعد أن أتم باريس الاتفاق معه.

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وعبر لوكاس الكشف الطبي مع باريس قبل 9 أيام، حسب جريدة بيلد.

وتقدر قيمة الصفقة بقرابة 50 مليون يورو.

إدارة بايرن ميونيخ لم تكن ترغب في بيع اللاعب من حيث المبدأ، ولكنها أيضا قررت: إما أن يوقع عقدا جديدا، أو يتم بيعه خلال فترة الانتقالات الحالية.

جاء ذلك بعد تغير الإدارة وتولي يان كريستيان دريسين لمنصب الرئيس التنفيذي بدلا منه أوليفر كان.

ونتج عن ذلك التغيير، تغير في وضع لوكاس هيرنانديز، بعد أن كان لاعبا لا يمس في عهد الإدارة السابقة.

وكان عقد الفرنسي مع بايرن ميونيخ ينتهي في صيف العام القادم 2024.

الصفقة هي الخامسة لباريس خلال الأيام الأخيرة، بعد تعاقد بطل الدوري الفرنسي مع ميلان شكرينيار قادما من صفوف إنتر وماركو أسينسيو قادما من ريال مدريد ومانويل أوجارتي لاعب سبورتنج لشبونة وكان إن لي لاعب ريال مايوركا.

وذلك في أعقاب الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق، الإسباني لويس إنريكي.

وغاب لوكاس هيرنانديز عن الملاعب منذ شهر ديسمبر الماضي بعد أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع فرنسا في كأس العالم 2022.

صاحب الـ 27 عاما يلعب مع بايرن ميونيخ منذ 2019 بعد أن انضم قادم من صفوف أتليتكو مدريد.

وتوج لوكاس مع بايرن بالدوري الألماني 4 مرات كأس السوبر الألماني مرتين ومرة لكل من دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.

لوكاس هيرنانديز باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ
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