رباعي مصري في الفريق المثالي لأمم إفريقيا دون 23 عاما

الأحد، 09 يوليه 2023 - 14:53

كتب : FilGoal

المغرب ضد مصر

تواجد رباعي مصري ضمن التشكيل المثالي لبطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وحقق منتخب المغرب لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفوز على مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي وصلت للوقت الإضافي بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وتم اختيار الرباعي المصري، حمزة علاء وحسام عبد المجيد وإبراهيم عادل وأسامة فيصل ضمن الفريق المثالي للبطولة، كما كان في مرحلة المجموعات، حسب اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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وجاء اختيار حمزة علاء كأفضل حارس مرمى في البطولة بعد حفاظه على نظافة شباكه خلال 4 مباريات.

فيما تواجد حسام عبد المجيد في خط الدفاع بجوار المغربي زكريا الوحدي والماليان إبراهيما سيسيه وفودي دوكوري.

كما تواجد في منتصف الملعب المالي مامادو سنجاري ومواطنه سيدوبيا سيسي، والمغربي إسماعيل صيباري.

واختير أسامة فيصل وإبراهيم عادل ضمن الثلاثي الهجومي مع المغربي عبد الصمد الزلزولي.

وعلى الرغم من تتويج المغرب باللقب إلا أن منتخب مصر قد وصل إلى أولمبياد باريس 2024 وحقق الهدف المرجو من البطولة منذ بدايتها إذ يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للأولمبياد.

وانضم المنتخب المالي إلى الفراعنة وأسود الأطلس في الأولمبياد.

الخسارة هي الأولى لمنتخب مصر الأولمبي منذ تولي روجيرو ميكالي مسؤولية القيادة سواء كان على المستوى الرسمي أو الودي.

كما أن اللقب هو الأول في تاريخ المغرب في النسخة الرابعة من البطولة.

النسخة الأولى توج بها منتخب الجابون والثانية كانت من نصيب نيجيريا، بينما كان منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الأخيرة في 2019.

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