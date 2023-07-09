مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تلقينا 3 عروض أوروبية من أجل إبراهيم عادل.. وحددنا سعره

كشف مصدر من بيراميدز عن تلقي النادي لثلاثة عروض أوروبية للتعاقد مع إبراهيم عادل خلال الفترة الماضية.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

وقال المصدر لـ FIlGoal.com: "تلقينا ثلاثة عروض رسمية و(عرضين شفهيين) للتعاقد مع إبراهيم عادل خلال الأيام الماضية. العروض الرسمية كانت من أندرلخت ونودرشلاند وأحد الفرق التركية".

وتابع "العروض استفسرت عن نية بيراميدز من بيع اللاعب والطلبات المالية. وحددنا سعر 5 (ملايين) يورو للموافقة على رحيل إبراهيم عادل".

وكان إبراهيم عادل قد شارك مع منتخب مصر في الحصول على المركز الثاني بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وحصل عادل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة، وخلالها توج بجائزة رجل المباراة ثلاث مرات وحصد لقب أفضل لاعب بدور المجموعات.

ويلعب إبراهيم عادل مع الفريق الأول ببيراميدز منذ عام 2019.

وخلال الموسم الحالي شارك عادل مع بيراميدز في 28 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.