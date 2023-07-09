الرياضية: التعاون لا يمانع بيع مصطفى فتحي لأندية مصر بسبب التجنيد.. وموقف بيراميدز

الأحد، 09 يوليه 2023 - 14:15

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - التعاون

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إعارة مصطفى فتحي جناح التعاون إلى نادي بيراميدز انتهت دون أن يفعل الأخير بند شراء ما تبقى من عقده من النادي السعودي، البالغ مليون دولار.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي السعودي أبلغت اللاعب بسرعة الالتحاق بمعسكر الفريق الجاري حاليا في مدينة ميرلو الهولندية بعد انتهاء إعارته إلى بيراميدز لحين دراسة العروض الجديدة لشراء ما تبقى من عقده.

وأضاف التقرير أن إدارة التعاون لا تمانع بيع اللاعب إلى أحد أندية الدوري المصري بسبب خضوعه للتجنيد الإجباري في مصر.

أخبار متعلقة:
موتسيبي: هذا هو المسمى الجديد لدوري السوبر الإفريقي.. وموعد الانطلاق مدرب المغرب الأولمبي يشيد بمنتخب مصر.. ويتحدث عن لقطة اشتباكه مع إبراهيم عادل رومانو: أندرلخت ضمن الأندية المهتمة بضم إبراهيم عادل ميكالي: خسرنا بأمور خارج أيدينا.. أحيانا التحكيم لا يكون على ما يرام

وينتهي عقد مصطفى فتحي - 29 عاما - مع التعاون في صيف 2024.

قبل نحو شهر من الآن، ذكرت الجريدة نفسها أن نادي بيراميدز بدأ التحرك رسميا من أجل ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي.

مصطفى فتحي لعب في صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة من التعاون السعودي.

وأفادت الجريدة السعودية أن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز تواصل رسميا مع إدارة التعاون السعودي من أجل ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي.

ولا تمانع إدارة التعاون بيع مصطفى فتحي بشكل نهائي في حالة وصول عرض يرضي تطلعاتها، خاصة أن عقد الإعارة ينص على أحقية الشراء، حسب التقرير.

وانتقل لاعب الزمالك السابق إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي، وشارك في 45 مباراةً، بواقع 30 في الدوري المصري، وواحدة في السوبر المصري، و12 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، و2 في كأس مصر.

وسجل مصطفى فتحي 12 هدفا بقميص بيراميدز، وصنع 6.

مصطفى فتحي بيراميدز التعاون السعودي
نرشح لكم
قمة الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك والقنوات الناقلة خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور خبر في الجول - الزمالك يحسم مصير "الأمل" ومستقبل لاعبي 2001 و2002 عبد الهادي: زيزو الأعلى تسويقيا في مصر.. وهذا سبب خروجه أمام فيوتشر تخطى شيكابالا.. زيزو تاسع هدافي الزمالك في الدوري المصري ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. زيزو ينافس مابولولو قبل جولتين على النهاية ديجافو.. ريمونتادا جديدة لـ الزمالك ويكرس عقدته لـ فيوتشر مؤتمر كولر: أطالب بحضور جماهيري كامل لمباراة الزمالك.. وهذا ما أسعد اللاعبين أكثر من الفوز
أخر الأخبار
الرياضية: التعاون لا يمانع بيع مصطفى فتحي لأندية مصر بسبب التجنيد.. وموقف بيراميدز 14 دقيقة | الكرة المصرية
موتسيبي: هذا هو المسمى الجديد لدوري السوبر الإفريقي.. وموعد الانطلاق 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
ليكيب: جالاتاسراي أتم اتفاقه مع باريس للتعاقد مع إيكاردي بشكل نهائي 55 دقيقة | ميركاتو
حصل على الكرة الذهبية.. وفاة لويس سوريز أسطورة برشلونة وإنتر ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب المغرب الأولمبي يشيد بمنتخب مصر.. ويتحدث عن لقطة اشتباكه مع إبراهيم عادل ساعة | منتخب مصر
الهاتريك الأسرع في تاريخ البطولة.. قطر تودع الكأس الذهبية برباعية من بنما 2 ساعة | أمريكا
رومانو: أندرلخت ضمن الأندية المهتمة بضم إبراهيم عادل 2 ساعة | ميركاتو
جمال علام للاعبي المنتخب الأولمبي: فخور بكم.. وأتوقع ميدالية أولمبية 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 2 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 3 انتهت نهائي إفريقيا - المغرب (2)-(1) مصر الأولمبي 4 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور