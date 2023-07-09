الرياضية: التعاون لا يمانع بيع مصطفى فتحي لأندية مصر بسبب التجنيد.. وموقف بيراميدز

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن إعارة مصطفى فتحي جناح التعاون إلى نادي بيراميدز انتهت دون أن يفعل الأخير بند شراء ما تبقى من عقده من النادي السعودي، البالغ مليون دولار.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي السعودي أبلغت اللاعب بسرعة الالتحاق بمعسكر الفريق الجاري حاليا في مدينة ميرلو الهولندية بعد انتهاء إعارته إلى بيراميدز لحين دراسة العروض الجديدة لشراء ما تبقى من عقده.

وأضاف التقرير أن إدارة التعاون لا تمانع بيع اللاعب إلى أحد أندية الدوري المصري بسبب خضوعه للتجنيد الإجباري في مصر.

وينتهي عقد مصطفى فتحي - 29 عاما - مع التعاون في صيف 2024.

قبل نحو شهر من الآن، ذكرت الجريدة نفسها أن نادي بيراميدز بدأ التحرك رسميا من أجل ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي.

مصطفى فتحي لعب في صفوف بيراميدز على سبيل الإعارة من التعاون السعودي.

وأفادت الجريدة السعودية أن هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز تواصل رسميا مع إدارة التعاون السعودي من أجل ضم مصطفى فتحي بشكل نهائي.

ولا تمانع إدارة التعاون بيع مصطفى فتحي بشكل نهائي في حالة وصول عرض يرضي تطلعاتها، خاصة أن عقد الإعارة ينص على أحقية الشراء، حسب التقرير.

وانتقل لاعب الزمالك السابق إلى بيراميدز في سبتمبر الماضي، وشارك في 45 مباراةً، بواقع 30 في الدوري المصري، وواحدة في السوبر المصري، و12 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، و2 في كأس مصر.

وسجل مصطفى فتحي 12 هدفا بقميص بيراميدز، وصنع 6.

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