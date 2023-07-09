ليكيب: جالاتاسراي أتم اتفاقه مع باريس للتعاقد مع إيكاردي بشكل نهائي

أتم جالاتاسراي اتفاقه مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع لاعبه ماورو إيكاردي بشكل نهائي وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية.

الصحيفة أشارت إلى أن النادي التركي قد اتفق مع إيكاردي على البنود الشخصية وسيحصل على الضوء الأخضر بشكل نهائي من باريس سان جيرمان لتوقيع على العقود.

الصفقة ستكلف جالاتاسراي 10 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع باريس بنهاية الموسم المقبل.

المهاجم الأرجنتيني كان قد قضى الموسم الماضي معارا لجالاتاسراي وتمكن من تسجيل 23 هدفا خلال 26 مباراة كما صنع 8 أهداف وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري التركي.

ويأتي تعاقد جالاتاسراي مع إيكاردي بعد بيع مصطفى محمد لنانت الفرنسي بشكل نهائي.

وانضم إيكاردي لباريس سان جيرمان في 2020 قادما من صفوف إنتر.

ومع باريس شارك إيكاردي في 92 مباراة وسجل 38 هدفا وصنع 1 آخرين.

وأسهم إيكاردي في تتويج باريس بالدوري الفرنسي مرتين وكأس فرنسا مرتين وكأس السوبر الفرنسي مرتين وكأس رابطة الدوري مرة واحدة.