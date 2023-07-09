حصل على الكرة الذهبية.. وفاة لويس سوريز أسطورة برشلونة وإنتر

توفي لويس سواريز أسطورة نادي برشلونة وإنتر ميلان الإيطالي عن عمر يناهز 88 عاما.

سواريز هو أحد اللاعبين الذين حصلوا على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" كأفضل لاعب في العالم لعام 1960.

بدأ سواريز مسيرته الكروية مع نادي ديبورتيفو لاكورونيا عام 1953 وبعد موسم واحد انتقل لبرشلونة الذي لعب في صفوفه حتى 1961.

وحصل سواريز على جائزة بالون دور في موسمه الأخير مع برشلونة قبل أن ينتقل إلى إنتر ولعب بصفوفه لمدة 9 مواسم.

المحطة الأخيرة لسواريز في كرة القدم كانت برفقة سامبدوريا الإيطالي ولعب بصفوفه ثلاث مواسم حتى الاعتزال في عام 1973.

وخلال مسيرته توج سواريز بـ 12 لقبا، 6 برفقة برشلونة و5 مع إنتر ولقب وحيد مع منتخب إسبانيا.

بعد الاعتزال اتجه سواريز لمجال التدريب وكان إنتر هو أبرز فريق تولى مسؤوليته حتى توقف عن التدريب عام 1995.