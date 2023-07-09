حصل على الكرة الذهبية.. وفاة لويس سوريز أسطورة برشلونة وإنتر

الأحد، 09 يوليه 2023 - 12:54

كتب : FilGoal

لويس سواريز أسطورة برشلونة الراحل

توفي لويس سواريز أسطورة نادي برشلونة وإنتر ميلان الإيطالي عن عمر يناهز 88 عاما.

سواريز هو أحد اللاعبين الذين حصلوا على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" كأفضل لاعب في العالم لعام 1960.

AS Sports Awards Gala 2016 | Luis Suárez: “Di Stéfano, Charlton, Kopa... it was very difficult to win the Ballon d' Or back then” “Di Stéfano, Charlton, Kopa... it was very difficult

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بدأ سواريز مسيرته الكروية مع نادي ديبورتيفو لاكورونيا عام 1953 وبعد موسم واحد انتقل لبرشلونة الذي لعب في صفوفه حتى 1961.

وحصل سواريز على جائزة بالون دور في موسمه الأخير مع برشلونة قبل أن ينتقل إلى إنتر ولعب بصفوفه لمدة 9 مواسم.

المحطة الأخيرة لسواريز في كرة القدم كانت برفقة سامبدوريا الإيطالي ولعب بصفوفه ثلاث مواسم حتى الاعتزال في عام 1973.

وخلال مسيرته توج سواريز بـ 12 لقبا، 6 برفقة برشلونة و5 مع إنتر ولقب وحيد مع منتخب إسبانيا.

بعد الاعتزال اتجه سواريز لمجال التدريب وكان إنتر هو أبرز فريق تولى مسؤوليته حتى توقف عن التدريب عام 1995.

لويس سواريز برشلونة الكرة الذهبية
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