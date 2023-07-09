مدرب المغرب الأولمبي يشيد بمنتخب مصر.. ويتحدث عن لقطة اشتباكه مع إبراهيم عادل

أشاد عصام الشرعي مدرب منتخب المغرب الأولمبي بأداء نظيره المصري في لقاء الفريقين بنهائي أمم إفريقيا دون 23 عاما رغم النقص العددي.

وحقق منتخب المغرب لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفوز على مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وقال الشرعي في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي: "المنتخب المصري حامل اللقب ومنافس قوي، وكنا نعلم ذلك. أهنئهم على التأهل للأولمبياد وأتمنى أن يقدموا في باريس مسيرة تسعد القارة".

وأضاف "إنهم أقوياء دفاعيا ولم يتلقوا أي هدف في المسابقة حتى الدور النهائي، لكننا وجدنا المفتاح وسجلنا هدفي الفوز".

المباراة شهدت خوض مصر لـ103 دقيقة من المباراة بنقص عددي بعد طرد محمود صابر في الدقيقة 17.

وتابع "بالنسبة للقطة اشتباكي مع إبراهيم عادل، كانت غير مهمة في المباراة. كان يريد إضاعة الوقت وحاولت إعادة الأمور لنصابها، وفي الأخير كما شاهدتهم تبادلنا التحية".

وواصل "سنشارك في الأولمبياد كأبطال للقارة وسأوجه نفس الرسالة للاعبين، عليهم ألا يشعروا بالغرور، ما صنعوه الآن مذهل".

وأتم مدرب المغرب "عليهم الاحتفال بالإنجاز وبعدها سنبدأ في الاستعداد للأولمبياد، سندخل المنافسات بكل طموحاتنا".

الخسارة هي الأولى لمنتخب مصر الأولمبي منذ تولي روجيرو ميكالي مسؤولية القيادة سواء كان على المستوى الرسمي أو الودي.

وعلى الرغم من تتويج المغرب باللقب إلا أن منتخب مصر قد وصل إلى أولمبياد باريس 2024 وحقق الهدف المرجو من البطولة منذ بدايتها إذ يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للأولمبياد.

وانضم المنتخب المالي إلى الفراعنة وأسود الأطلس في الأولمبياد.

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اللقب هو الأول في تاريخ المغرب في النسخة الرابعة من البطولة.

النسخة الأولى توج بها منتخب الجابون والثانية كانت من نصيب نيجيريا، بينما كان منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الأخيرة في 2019.