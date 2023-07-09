الهاتريك الأسرع في تاريخ البطولة.. قطر تودع الكأس الذهبية برباعية من بنما

الأحد، 09 يوليه 2023 - 12:08

كتب : FilGoal

احتفال منتخب بنما بالهدف ضد قطر

ودع منتخب قطر بطولة الكأس الذهبية لأمريكا الشمالية بالخسارة من ربع النهائي بعد الخسارة من بنما بأربعة أهداف دون مقابل.

الخسارة شهدت تسجيل إسماعيل دياز لاعب بنما لثلاثة أهداف خلال 9 دقائق ليسجل الهاتريك الأسرع في تاريخ البطولة.

ووصل منتخب بنما لنصف نهائي البطولة لينتظر الفائز من مواجهة أمريكا ضد كندا.

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تقدم إدجار بارسيناس لبنما بالهدف الأول في الدقيقة الـ 19 لينتهي الشوط الأول بذلك الهدف.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة الـ 56 سجل دياز الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 63 وبتسديدة أخرى سجل دياز الهدف الثالث لبنما والثاني له.

وبعد دقيقتين فقط اختتم دياز الهاتريك ورباعية بنما بهدف رابع.

منتخب قطر كان قد تأهل في المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف المكسيك، بينما تصدر منتخب بنما المجموعة الثالثة.

وفي مباراة أخرى حقق منتخب المكسيك الفوز على كوستاريكا بهدفين دون مقابل ليتأهل إلى نصف النهائي وينتظر الفائز من جواتيمالا وجامايكا.

سجل أوربيلين بينيدا الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 52.

وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق أضاف إريك سانشيز الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من روبيرتو ألفارادو.

بنما قطر الكأس الذهبية
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