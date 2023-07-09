رومانو: أندرلخت ضمن الأندية المهتمة بضم إبراهيم عادل

أفاد فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات بأن نادي أندرلخت البلجيكي ضمن الأندية المهتمة بضم إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي.

وحصل لاعب براميدز على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما التي خسرها المنتخب المصري بالسقوط أمام نظيره المغربي بنتيجة 1-2 في النهائي.

وأوضح رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أندرلخت البلجيكي ونوردشلاند الدنماركي من بين الأندية التي تحرص على ضم إبراهيم عادل بعد ما قدمه مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما".

خلال البطولة سجل إبراهيم عادل هدفا بينما حصل على لقب رجل المباراة في 3 مباريات.

كما حصد الدولي المصري جائزة أفضل لاعب بدور المجموعات.

وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة لصالح حمزة علاء حارس منتخب مصر والذي حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات ولم يستقبل أي أهداف سوى في المباراة النهائية.

الجائزة الفردية الوحيدة التي خرجت من منتخب مصر كانت جائزة هداف البطولة والتي حصل عليها عبد الصمد الزلزولي لاعب المغرب الذي سجل ثلاثة أهداف.

وحقق المغرب اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على مصر بهدفين مقابل هدف واحد.

وحصل منتخب غينيا على جائزة اللعب النظيف بالبطولة.

video:1

وتأهل كل من منتخب مصر والمغرب ومالي إلى أولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب منتخب غينيا في مباراة ملحق مع منتخب من آسيا لتحديد المتأهل بينهما.