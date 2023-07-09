جمال علام للاعبي المنتخب الأولمبي: فخور بكم.. وأتوقع ميدالية أولمبية

الأحد، 09 يوليه 2023 - 11:39

كتب : FilGoal

جمال علام

أرسل جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري رسالة مواساة للاعبي المنتخب الأولمبي بعد خسارة لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وحقق المغرب اللقب بعد الفوز على مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وقال علام للاعبين داخل غرف خلع الملابس: "كنتم أبطالا وعلى قدر المسؤولية والحدث وقدمتم أداء رجولي رغم النقص العددي، أنا فخور بكم وأتوقع لكم تحقيق إنجاز في الأولمبياد".

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"عليكم أن تنظروا للمستقبل خاصة وأنكم تمتلكون من الإمكانيات ما يؤهلكم لتحقيق حلم الميدالية الأولمبية، لعبتم بروح قتالية وقدمتم ملحمة كروية تستحقون عليها التقدير".

تتويج المغرب كان هو الأول باللقب في تاريخه بالنسخة الرابعة من البطولة.

وتعرض منتخب مصر للهزيمة الأولى تحت قيادة روجيرو ميكالي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

وتأهل منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024 برفقة كل من المغرب ومالي من قارة إفريقيا، بينما سيلعب منتخب غينيا مباراة ملحق مع فريق من آسيا لتحديد المتأهل.

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