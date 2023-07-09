ميكالي: خسرنا بأمور خارج أيدينا.. أحيانا التحكيم لا يكون على ما يرام

الأحد، 09 يوليه 2023 - 11:23

كتب : FilGoal

روجيرو ميكالي - منتخب مصر الأولمبي

انتقد روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أداء التحكيم في نهائي أمم إفريقيا دون 23 عاما ضد المغرب.

وحقق منتخب المغرب لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفوز على مصر بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كانت مباراة كبيرة للغاية، سيطرنا على المباراة منذ البداية أداء ونتيجة إلى أن طرد لاعب منا.

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وأضاف "استطعنا المواصلة رغم النقص العددي، وذلك جعلنا نشعر بأننا حققنا جزء كبير من هذه البطولة، هناك أمور تحدث في كرة القدم لا يمكن أن نتحدث عنها بشكل مباشر".

وأردف "مبروك للمغرب التنظيم والبطولة، ولكن أحيانا التحكيم لا يكون على ما يرام".

المباراة شهدت خوض مصر لـ103 دقيقة من المباراة بنقص عددي بعد طرد محمود صابر في الدقيقة 17.

وتابع المدرب البرازيلي "أنا حزين من داخلي، كنت أخطط للمشروع بشكل معين، وكنا نثق في قدرتنا على الصعود لمنصة التتويج".

وواصل "أشكر كل الجمهور المصري على المشاعر النبيلة، ولكننا خسرنا بأمور خارج أيدينا وهذا يحدث في كرة القدم".

وأتم "على الرغم من النقص العددي لعبنا بشكل جيد وسيطرنا بعض الوقت، وكنا نستحق أفضل من ذلك بكثير".

الخسارة هي الأولى لمنتخب مصر الأولمبي منذ تولي روجيرو ميكالي مسؤولية القيادة سواء كان على المستوى الرسمي أو الودي.

وعلى الرغم من تتويج المغرب باللقب إلا أن منتخب مصر قد وصل إلى أولمبياد باريس 2024 وحقق الهدف المرجو من البطولة منذ بدايتها إذ يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة للأولمبياد.

وانضم المنتخب المالي إلى الفراعنة وأسود الأطلس في الأولمبياد.

اللقب هو الأول في تاريخ المغرب في النسخة الرابعة من البطولة.

النسخة الأولى توج بها منتخب الجابون والثانية كانت من نصيب نيجيريا، بينما كان منتخب مصر هو حامل لقب النسخة الأخيرة في 2019.

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