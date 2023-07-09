رغم الخسارة.. منتخب مصر يحصل على النصيب الأكبر من جوائز الأفضل في كأس الأمم الإفريقية تحت 23

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" جوائز الأفضل في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وحقق المغرب اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على مصر بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلى الرغم من الخسارة إلا أن منتخب مصر قد حصل على النصيب الأكبر من الجوائز.

وحصل إبراهيم عادل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

قائد الفراعنة وهداف من الطراز الرفيع ©️ 🇪🇬 إبراهيم عادل نجم منتخب مصر يُتوج بجائزة توتال انيرجيز اللاعب الأفضل في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا 🔝#TotalEnergiesAFCONU23 | @EFA pic.twitter.com/G6xClbsFZm — #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 - عربي (@caf_online_AR) July 8, 2023

وخلال البطولة سجل إبراهيم عادل هدفا واحد بينما حصل على لقب رجل المباراة في ثلاث مباريات كما حصد جائزة أفضل لاعب بدور المجموعات.

وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة لصالح حمزة علاء حارس منتخب مصر والذي حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات ولم يستقبل أي أهداف سوى في المباراة النهائية.

4⃣ مُباريات دون أن تلقى شباكه أهدافًا 🛡️ 🇪🇬 حمزة علاء يُتوج بجائزة أفضل حارس في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا! 🧤#TotalEnergiesAFCONU23 | @EFA pic.twitter.com/10qpKAO6kK — #TotalEnergiesAFCONU23 🏆 - عربي (@caf_online_AR) July 8, 2023

الجائزة الفردية الوحيدة التي خرجت من منتخب مصر كانت جائزة هداف البطولة والتي حصل عليها عبد الصمد الزلزولي لاعب المغرب الذي سجل ثلاثة أهداف.

وحصل منتخب غينيا على جائزة اللعب النظيف بالبطولة.

وتأهل كل من منتخب مصر والمغرب ومالي إلى أولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب منتخب غينيا في مباراة ملحق مع منتخب من آسيا لتحديد المتأهل بينهما.