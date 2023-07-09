رغم الخسارة.. منتخب مصر يحصل على النصيب الأكبر من جوائز الأفضل في كأس الأمم الإفريقية تحت 23

الأحد، 09 يوليه 2023 - 10:57

كتب : FilGoal

المغرب ضد مصر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" جوائز الأفضل في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وحقق المغرب اللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على مصر بهدفين مقابل هدف واحد.

وعلى الرغم من الخسارة إلا أن منتخب مصر قد حصل على النصيب الأكبر من الجوائز.

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وحصل إبراهيم عادل على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وخلال البطولة سجل إبراهيم عادل هدفا واحد بينما حصل على لقب رجل المباراة في ثلاث مباريات كما حصد جائزة أفضل لاعب بدور المجموعات.

وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى في البطولة لصالح حمزة علاء حارس منتخب مصر والذي حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات ولم يستقبل أي أهداف سوى في المباراة النهائية.

الجائزة الفردية الوحيدة التي خرجت من منتخب مصر كانت جائزة هداف البطولة والتي حصل عليها عبد الصمد الزلزولي لاعب المغرب الذي سجل ثلاثة أهداف.

وحصل منتخب غينيا على جائزة اللعب النظيف بالبطولة.

وتأهل كل من منتخب مصر والمغرب ومالي إلى أولمبياد باريس 2024 بينما سيلعب منتخب غينيا في مباراة ملحق مع منتخب من آسيا لتحديد المتأهل بينهما.

حمزة علاء إبراهيم عادل منتخب مصر الأولمبي كأس الأمم الإفريقية تحت 23
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