مواعيد مباريات الأحد 9 يوليو 2023 - الدوري المصري والكأس الذهبية

الأحد، 09 يوليه 2023 - 10:31

كتب : FilGoal

فاركو - المصري

تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 33 من الدوري المصري بمواجهة واحدة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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فاركو × المصري.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

الكأس الذهبية

جواتيمالا × جامايكا.. 12:00 صباحا - قناة الكأس الرياضية.

أمريكا × كندا.. 2:30 صباحا - قناة الكأس الرياضية.

كأس العرش المغربي

نهضة بركان × الفتح الرباطي.. 11:30 مساء.

الوداد × الرجاء.. 7:00 مساء.

دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين

المنيا × المصرية للاتصالات.. 6:00 صباحا.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

الدوري المصري كأس المغرب الكأس الذهبية مواعيد مباريات اليوم
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