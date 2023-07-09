مواعيد مباريات الأحد 9 يوليو 2023 - الدوري المصري والكأس الذهبية
الأحد، 09 يوليه 2023 - 10:31
كتب : FilGoal
تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 33 من الدوري المصري بمواجهة واحدة.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
فاركو × المصري.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.
الكأس الذهبية
جواتيمالا × جامايكا.. 12:00 صباحا - قناة الكأس الرياضية.
أمريكا × كندا.. 2:30 صباحا - قناة الكأس الرياضية.
كأس العرش المغربي
نهضة بركان × الفتح الرباطي.. 11:30 مساء.
الوداد × الرجاء.. 7:00 مساء.
دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين
المنيا × المصرية للاتصالات.. 6:00 صباحا.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة
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